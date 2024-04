Kralj Charles odlikovao princezu Kate za mnoga postignuća: 'To je znak da je jako poštuje...'

Princeza Kate Middleton (42) postala je članica reda 'Order of the Companions of Honour', javlja Daily Mail. Izvori kažu da je to simbol 'velikog poštovanja' koje je princeza dobila od kralja Charlesa (75), zbog svog doprinosa umjetnosti, znanosti, medicini i javnoj službi svih ovih godina otkako je dio kraljevske obitelji.

Dodaju kako je ovo prvi put u 100 godina da je članu kraljevske obitelji ukazana ovakva čast.

King Charles Creates Eco-Friendly Topiary Garden At Sandringham, Norfolk | Foto: PROFIMEDIA/Donna Ward/FS2 /WENN/PIXSELL

Ovo je važan i dirljiv korak dok princeza vodi borbu s karcinomom. Kate je svoju dijagnozu otkrila u videoporuci na društvenim mrežama. Objasnila je kako su joj rak otkrili nakon operacije abdomena u siječnju.

- Operacija je bila uspješna, no testovi nakon operacije pokazali su da je bio prisutan rak. Kao što možete zamisliti, za ovo je trebalo vremena. Trebalo mi je vremena da se oporavim od teške operacije da bih mogla započeti liječenje. Ali što je najvažnije, trebalo nam je vremena da sve objasnimo Georgeu, Charlotte i Louisu na način koji je njima prikladan i da ih uvjerimo da ću biti dobro - rekla je između ostalog.

Pokretanje videa... 02:31 Princeza od Walesa otkrila da ima rak | Video: 24sata/REUTERS