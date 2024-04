Što je operacija Menai Bridge? 'Svi su optimistični, ali je kralj Charles loše. Pričaju o pogrebu'

Zdravstveno stanje britanskog kralja Charlesa III. (75) se iznenada pogoršalo, piše Daily Beast. Kralj se bori s rakom prostate.

- Bliski prijatelj monarha tvrdio je da je Charles 'odlučan pobijediti rak', dodavši da su 'svi optimistični, ali on je stvarno jako loše' - otkrio je kraljevski korespondent Tom Sykes.

Ono što je dodatno zabrinulo britansku javnost jest činjenica da se planovi za kraljev pogreb, pod kodnim nazivom 'Operation Menai Bridge', trenutno razmatraju.

- Planovi se aktivno ažuriraju. Nije ništa više od onoga što biste očekivali s obzirom da je kralju dijagnosticiran rak - rekao je korespondent.

Menai Bridge kodno je ime za kraljev pogreb, koji prati vrlo strog protokol. Kada je preminula kraljica Elizabeta, kodno ime je bilo 'London Bridge operation'

Prisjetimo se, palača je u veljači objavila da se Charles bori s rakom, ali su do sada isticali da je njegovo stanje dobro te da vjeruju u oporavak.