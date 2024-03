Buđenje Ivane Knoll: 'Vatrena' navijačica grudi prekrila dekom pa se rasplesala na krevetu...

Otkad je kupila prvu nekretninu u Miamiju, Ivani Knoll nitko i ništa ne može maknuti osmijeh s lica. Stan je minimalistički uređen te uglavnom prevladavaju bijeli tonovi, a buđenja su za 'vatrenu' navijačicu posebna. S glavom na jastuku, Knoll je grudi prekrila dekom i bez trunke šminke poželjela dobro jutro svojim obožavateljima uz pjesmu Kanye Westa 'Godd morning'.

Foto: Instagram

- Dobro jutro, moji gumeni medvjedići - poručila je.

Sljedeća pjesma na njezinoj jutarnjoj glazbenoj listi bila je od izvođačice Doechii - 'What It Is'.

Foto: Instagram

Knoll, i dalje omotana dekom, rasplesala se gledajući svoje pokrete u mobitelu.

Nakon takvog veselog buđenja influencerica se otišla sunčati na plažu.

Foto: Instagram

Novi dom, kako je ranije rekla, kupila je upravo u ulici u kojoj je prvi put bila kad je stigla na Floridu.

Navijačica je nedavno prekinula je vezu s dečkom Antom nakon 13 godina.

Foto: Instagram

- Nakon 13 godina u vezi, nije loše biti slobodna. Ništa se nije dogodilo, hvala Bogu. Život nas je promijenio, ali on će uvijek biti moj broj jedan, moja najveća ljubav. I znate, nekad se nešto ne može ponovit. Uvijek ću ga čuvati u srcu i držati njegova leđa - rekla je.