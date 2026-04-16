Evo što vas u četvrtak čeka u vašim omiljenim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

Tereza je prestravljena što mora otići u Čile te odluči pobjeći s Čavkom. Đordano se udvara Zori, a to ne odgovara Cviti. Generalu Badurini u posjet dolazi Baljarić. Govori mu da je osoba sa skice mučila i ubila njegova sina.

La Promesa

HRT1 13:20

Angela nestane i Cristóbal vodi potragu, a Curru ne dopusti da sudjeluje. Enora nije zadovoljna Toñovim i Simoninim lažnim pomirenjem.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Nakon večernjeg izlaska Burgessina sestra Nicole je napadnuta. Tim istražuje brutalni napad i otkrije da je jedna od Nicoleinih prijateljica nestala nakon što je pobjegla napadačima.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Braco odluči razveseliti Ružu piknikom, ali uvali im se i Goran. Lara dogovori snimanje OPG-ovaca za popularan ženski časopis 'Alkarica'. Vinko se pokaže kao ne baš idealan maneken. Luce želi povući otkaz u poliklinici.

Crno more

NOVA TV 18:10

U Furtuna konaku izbija kaos kad je Oruç optužen da je dao novac Adilu, a Šerif pokušava smiriti situaciju ubrzavajući njegovo vjenčanje sa Sevcan. Sve se komplicira kad Oruç objavi da s Eleni odlazi u Istanbul.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Alberto se sukobi s Glorijom, a ona se brani lažima. Isabel gubi svaku nadu i odluči se vratiti u Oaxacu. Daje Emiliju pismo za Alberta. Emilio mu ga predaje i otkriva istinu.