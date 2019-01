Bulić: 'Teško se izborim sa sobom kad kupujem garderobu'

Dugo mi je bila želja raditi ovu predstavu. Prošle godine poklopile su se sve okolnosti pa sam konačno mogla realizirati projekt. U svojoj nezavisnoj organizaciji napravila sam ambiciozan posao sa šest izvrsnih glumaca, rekla nam je redateljica Senka Bulić (54) o predstavi “Kurlani”.

Iako je za predstavu trebala odabrati mali broj glumaca, odluka joj je, kaže, bila prilično lagana.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Nezavisna scena u tom je smislu naprednija, dogode se suradnje koje su inače rijetko moguće. Ljudi koji su u ansamblima surađuju s kolegama slobodnim umjetnicima - objašnjava i dodaje kako se među glumcima “rodila” pozitivna atmosfera.

Na predstavi su radili više od dva mjeseca, a Senka kaže kako su glumci od početka znali da je ona zahtjevna, pa su bili pripremljeni na veći broj proba.

- S druge strane, oni se tako i zaljube u projekt, znaju da želim najbolje za njih i predstavu. Dajem vrlo jasne upute, precizna sam, sigurna u srž koncepta koji sam odabrala. Sve tekstove u umjetničkoj organizaciji radim prema vlastitu umjetničkom izboru i zato predstave stvaram strastvenije, sve mi se čini važnije nego u nekom uhodanom sustavu - smatra.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Kako se radilo o zahtjevnom tekstu, Bulić je glumce suočila s mogućom tremom, no dodala je kako su se glumci sami borili da ih nakon izlaska na scenu trema ne prevlada.

- To je znak odgovornosti, da ste i krhki s rasponom emocija. Najgore je kad stvar prijeđe u rutinu, glumačko izlaganje mora biti i nesigurno, ipak ste svaki put odgovorni pred drugom publikom - izjavila je glumica, koja je već u pripremama za nove predstave.

- Radit ću Ibsenovo najizvođenije djelo ‘Heddu Gabler’. Privlače me jako klasični autori, izuzetna je njihova snaga i aktualnost danas. Voljela bih ponovno režirati i tekst nekoga našega suvremenog autora ili autorice - kaže redateljica.

Iako voli glumu, oduvijek joj je san bio postati rock glazbenica i, kako je izjavila, to je što uvijek želi, a jedino joj je uloga u predstavi “Dream of Life” to omogućila.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Svako igranje te predstave podsjeća me koliko je glazbena izvedba slobodna - rekla je. Priznala je da joj u karijeri najviše nedostaje prostor u kojem bi mogla kontinuirano igrati predstave. O mirovini ne razmišlja pretjerano jer se nada da će još godinama moći raditi.

- Pokušavam ne razmišljati u okvirima koji dolazak u određene godine smatraju i vremenom za nestanak u profesionalnom smislu. Današnji uvjeti u Hrvatskoj ne stvaraju previše optimizma u vezi ugodne starosti. To je jako ponižavajuća okolnost za sve naše građane koji, bez obzira na svoj silni uloženi trud, kasnije ne mogu biti sigurni u elementarno pristojne životne uvjete - kaže Bulić.

Iako ima bezbroj želja, ono što bi najviše htjela je ostati motivirana za bavljenje kazalištem.

- Mislim da ću probleme na koje u tome nailazim lakše prevladavati. Željela bih još puno režija, ali i vlastitih novih uloga - objasnila je redateljica.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Osim poslovnih uspjeha i na ljubavnom planu joj je sve postojano. Već nekoliko godina u vezi je s 18 godina mlađim Damirom Josipovićem (36) koji joj je, ističe, velika potpora u svemu što radi.

- On me podržava, i sam se bavi glazbom pa mu moj ritam nije neočekivan. Jasno mu je da je umjetnički život nepredvidiv, manje redovan. Lako uskladimo obveze jer i on ima iskustvo s glazbene scene pa mu je jasno na koji način funkcionira ovakav rad. Vrlo dobro funkcioniramo u svim fazama, pa i u stresnim, radnim periodima. Ali i kad uzmemo predah. Najčešće otputujemo u Split. Potreba za morem kod mene nikad se nije smanjivala, iako u Zagrebu živim jako dugo. Relaksira me taj prostor i energija - uz smiješak je izjavila Bulić.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zarađeni novac voli trošiti na garderobu koja nije trendi i sezonska.

- Teško se izborim sama sa sobom kad sam u kupnji, znalo mi se događati da shvatim da imam dva ista komada odjeće - objasnila je kazališna redateljica i glumica.