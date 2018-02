Buneta: 'Prijatelji me zovu da im sredim kredit i uredim stan’

Atmosfera je bila sjajna, između kadrova omotavali su me u jakne i pokrivali dekama, ali cijelo vrijeme je vladala pozitiva, rekao je Saša Buneta (47). Glumac je snimio reklamu za banku u kojoj pjeva, zida kuću i “mami” turiste da provedu odmor baš u njegovoj vikendici. To mu nije bilo prvo takvo iskustvo te je do sada odradio nekoliko takvih angažmana.

- Davno sam snimio reklamu za konkurentsku banku, pa dnevne novine, osiguravajuće društvo i čak jedan prehrambeni artikl - ispričao je i smijući se dodao kako mu ide s reklamama.

Snimanje se odvijalo prije mjesec dana u Privlaci, u okolici Zadra, i Buneta je, kao i ostali članovi ekipe, morao “glumiti” ljeto po hladnoći.

- Svi smo guštali, ne bi bilo fer da bilo koga izdvajam, ali kad kraj sebe imate jednoga Gonzu i Stanka Hercega, onda se čovjek stvarno osjeća u sigurnim rukama - glumac je pohvalio redatelja i snimatelja s kojima je surađivao. Na reklami su radili cijeli dan, a pjesmu koju pjeva Buneta je snimio nekoliko dana prije u profesionalnom studiju. Tvrdi da je brzo naučio riječi.

- Vrlo je pjevljiva, a i melodija je svima i više nego poznata - objasnio je glumac sa smiješkom (riječ je o pjesmi “Pa nek živi rad” grupe Magazin.

Otkad se reklama vrti na televiziji, Bunetu puno prijatelja zove i pitaju ga da im sredi neki, kako kaže, “bespovratni” kredit.

- Čak me zovu da im renoviram stan jer sam se pokazao kao pravi graditelj. Upravo dogovaram postavljanje pločica u kupaonici, ali malo je zapelo oko dimenzija fugi između pločica - našalio se glumac, koji je član ansambla zagrebačkoga kazališta Komedija.

Trenutačno igra u pet predstava uloge koje su po karakteru drukčije te ga to beskrajno veseli. Ističe da ljudi idu na karneval ili popiju koju čašicu više da bi bili netko drugi, a on taj luksuz ima u svom kazalištu.

- Ne mogu se pohvaliti da brzo naučim tekst, ali ja sam vam po prirodi štreber pa ne odustajem. Učim ga i na pauzama u kazalištu, na radiju, u WC-u i u tramvaju, prije spavanja, ujutro čim se probudim - objasnio je Buneta. Dodaje kako mu je treći dom na radiju Antena Zagreb, gdje vodi jutarnji show s Tamarom Loos, a to ne doživljava kao posao jer ima sjajne suradnike.

- Najveći problem je buđenje u pet ujutro, što je nama glumcima iznimno teško, ali kad imate svako jutro kraj sebe (ne doslovno) Tamaru Loos, onda je sve to lakše. Sigurno će zvučati izlizano i patetično, ali ja za nju kažem da mi ju je sam Bog poslao - ispričao je.

Tvrdi da nikad nije zablokirao u eteru jer je prirodno jako pričljiv, ali ponekad mora razmisliti prije nego što nešto “bubne”. Ljudi ga često poistovjećuju s Milivojem Lulekom, kojeg je izmislio za potrebe etera, a taj alter ego je sada na duljem odmoru.

- Milivoj i ja se jako dobro slažemo. Često me ljudi oslovljavaju tim imenom i to mi ne smeta. Evo neku večer ulazim u taksi i taksist mi se obrati: ‘Dobra večer, gospon Lulek, gdje ćemo?’ - rekao je glumac koji za sebe kaže da je po prirodi komičar. Malo slobodnog vremena što ima provodi u prirodi, a obožava skijanje i biciklizam.

- Nitko sretniji od mene kad sjednem na bicikl i odem izvan grada te pedaliram nekoliko sati, obožavam i Sljeme te me često možete sresti po sljemenskim stazama - zaključio je.