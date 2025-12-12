Buran život jednog od najvećih glasova 20. stoljeća: Nitko ne zna koliko ljubavnica je imao

Francis Albert Sinatra rođen je 12. prosinca 1915. godine u New Jerseyju. Još kao dječak zaljubio se u glazbu, a obožavao je jazz. Bing Crosby mu je bio veliki idol te je odlučio da će se baviti glazbom nakon što je pogledao njegov koncert. Upisao je srednju školu samo kako bi udovoljio majci, no ispisao se nakon nepune školske godine. Radio je na nekoliko manjih poslova, uključujući i dostavu novina, a čitavo to vrijeme je pjevao po lokalnim noćnim klubovima. Za 15. rođendan je dobio ukulele te je počeo svirati, a puno kasnije je u intervjuima priznao da ne zna čitati note, već pjeva i svira po sluhu.

Upravo Sinatrina majka prišla je bendu koji je kasnije postao poznat pod imenom Hoboken Four, a mladi Frank je još kao tinejdžer počeo svirati s njima. Na jednom natjecanju su dobili glavnu nagradu, turneju po radijskim postajama. Franku Sinatri to je bila sjajna prilika da pokaže svoj talent. Za njega je čuo i Tommy Dorsey te mu je ponudio mjesto u svom bendu. Nakon dvije godine, pjevač je krenuo u samostalnu karijeru. Između 1943. i 1946. Sinatra je postao nacionalno poznat, iza sebe je imao nekoliko hitova, a baršunastim glasom je pridobio vojsku obožavateljica. U to vrijeme dobio je nadimak "The Voice".

Archival Cinema and Entertainment | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Debitirao je na filmu tijekom Drugog svjetskog rata, a u postratnim godinama karijera mu je strelovito napredovala. Godine 1953. dobio je Oscara za najbolju mušku sporednu ulogu u filmu "From Here to Eternity". Jedno vrijeme je vagao hoće li se više baviti filmom ili glazbom, no odlučio je voditi paralelno obje karijere. Mijenjao je zvuk, ali je cijelo vrijeme ostao dosljedan sebi.

Pokrenuo je vlastitu diskografsku kuću

Prve albume snimio je za Columbia Records i Capitol Records, no 1960. je otišao od većih diskografa te je pokrenuo vlastitu kuću, Reprise Records. Pet godina kasnije dobio je Grammyja za životno djelo, a divili su mu se svi. Jim Morrison je jednom prilikom čak komentirao kako je Sinatra nedodirljiv u svojoj veličini na pozornici i izvan nje.

Imao je nekoliko karijernih uspona i padova, vodio je život ženskara, kockara te je puno pio, no sve je zbrojio u jedinstveni životni stil koji je promovirao kroz glazbu i film. Iako se sredinom 60-ih godina činilo kako mu karijera stagnira, na glazbenoj sceni je osvojio sve pjesmom "Strangers in the Night". Snimio je i duet sa svojom kćeri Nancy, "Something Stupid", koja je prije toga imala hit "These Boots Are Made for Walkin'". Do kraja desetljeća svom je glazbenom opusu dodao i hit "My Way" koja je ostala jedna od njegovih najpopularnijih pjesama.

Bio je i veliki prijatelj s američkim predsjednicima. Uključio se u kampanju Franklina Roosevelta 1944. godine, John F. Kennedy i pjevač bili su bliski te je i njemu pomogao u kampanju, a podržao je Richarda Nixona i Ronalda Reagana. Politički aktivan bio je više pri kraju karijere, no do kraja života je ostao vjeran filmu i glazbi.

Buran ljubavni život - Četiri braka i bezbroj ljubavnica

Frank Sinatra vodio je turbulentan privatni život, a neki novinari su navodili kako se vjerojatno nikada neće saznati točan broj njegovih ljubavnica. Njegova prva supruga bila je Nancy Sinatra s kojom je dobio troje djece - Nancy, Franka Jr.-a i Tinu. Par se vjenčao 1934. godine, no tijekom braka je imao brojne afere. Mediji su prenosili onda kako su ga uhvatili s Marilyn Maxwell, Lana Turner i Joi Lansing. Od Nancy se rastao 1951., a malo nakon je oženio poznatu glumicu.

Ava Gardner u to je vrijeme bila holivudska zvijezda, a par je u braku bio dvije godine. Njihove svađe prenosili su svi mediji, svaki korak su pratili paparazzi, a nisu imali trunke privatnosti. U listopadu 1953. objavili su da se rastaju, no "na papiru" su se rastali tek četiri godine kasnije. Ostali su u sjajnim odnosima te su do kraja života bili prijatelji.

Foto: MPTVimages.com / BNPS / Profimedia

Marilyn Monroe, Pat Sheehan, Vikki Dougan i Lauren Bacall samo su neke od njegovih navodnih ljubavnica, a pričalo se i da se s nekoliko njih zaručio, no brzo predomislio.

Miju Farrow oženio je u srpnju 1966. godine i zajedno su proveli dvije godine. Ostali su bliski, a Farrow je godinama nakon njegove smrti komentirala da je vjerojatno Sinatra otac njezina sina Ronana. Frankova kćer Nancy odbacila je te navode, tvrdeći da je njezin otac imao vazektomiju puno prije nego je s njom stao pred oltar.

Sinatrina četvrta supruga bila je Barbara Marx. Vjenčali su se 1976. te su zajedno ostali do njegove smrti.

Pjevač i glumac je posljednjih godina života bio lošeg zdravlja, a imao je problema s disanjem, srcem i upalama pluća. Nakon srčanog udara kojeg je pretrpio 1997. godine više se nije javno pojavljivao. Tijekom noći 14. svibnja 1998. godine Frank Sinatra je preminuo u snu. Imao je 82 godine.