Burno u 'Braku na prvu', Franjo otkrio: 'Veću podršku imam od Irme nego od svoje partnerice!'

Novi dan u eksperimentu 'Brak na prvu' Kristina G. i Stjepan proveli su u razgovoru o financijama. Naime, u tjednu ograničenja ostalo im je svega par eura. „Ja sam se definitivno više žrtvovala. Ja nisam jednu stvar za sebe kupila od tog budžeta i ja sam mu dala da to napravi jer sam znala da će onda meni biti lakše u životu.“

Irma i Marko doručkovali su u tišini, a Irma je priznala kako je sad već frustrirana i rekla: „Marko bi trebao početi sa mnom razgovarati iz srca jer od njega dobivam neke pravničke razgovore i to meni nije način. Ja ću se nastaviti truditi ako ništa iz svog vlastitog interesa da saznam nešto o sebi.“

Silvija i Hrvoje već su se lagano pripremali za večeru kad mu je Silvija rekla: „Ako se ti slažeš, mislila sam da kažemo drugima što se desilo i da nam je Iva došla u posjetu, ako se slažeš.“ „Što mi imamo njima govoriti što se desilo, to je među nama. Ako oni potegnu tu temu ili razgovor onda u redu, ali nema potrebe da serviramo svima svoj odnos na pladnju“, rekao je Hrvoje. „Danas opet kad sam ovo čula, znači, ja opet trebam sebe poklopiti i šutjeti i opet bit netko tko nisam - ne mogu, neću, ne“ rekla je Silvija.

Irma i Silvija odlučile su se podružiti prije ceremonije i prokomentirati svoje odnose sa svojim partnerima. „Razgovori s Irmom su mi postali dašak zdravog razuma. Ovaj eksperiment te baš uvuče i treba to sve procesuirati“, rekla je Silvija i priznala Irmi: „Očito su me prevarile moje ružičaste naočale. Mislim, napravio je on puno slatkih gesti, ali onda čim se netko pojavi - druga osoba.“

„Čim je druga osoba tu on sebe diže, a tebe spušta, tako se meni čini“, rekla je Irma i priznala Silviji: „Ja sam isto već malo luda iskreno. Frustrirana sam i tu smo iz skroz drugih razloga i moram prestati očekivati da ćemo ostvariti neku komunikaciju. Ja postavim pitanjem, on odgovara pitanjem. Sve manje i manje vjerujem da ću se zaljubiti u Marka.“

„Ja želim muškarca, pravog alfa muškarca, koji neće mene spuštati, kojem neće biti bitno da bude bolji od mene. Bolje bit sam nego u lošem društvu i spremna sam biti sama ako ne naiđe takav čovjek“, rekla je Silvija Irmi.

Parovi su se počeli okupljati na večeri, a eksperti su ih pažljivo promatrali. Komentirali su kako im se čini da Jeannette i Simon lijepo razvijaju svoj odnos i imaju velike šanse za daljnji razvoj, a primijetili su i komentirali su kako je većina kandidatkinja izabrala Franju kao najpoželjnijeg na prethodnom izazovu. „Franjo je ispao najpoželjniji muškarac što je logično jer je jako stasit, a otvoren je u komunikaciji, pridaje pažnju, ugodan je u svojoj ekspresiji i sluša,“ rekao je Matej Sakoman, a Dean Pelić dodao: „Dajte nam više muškaraca poput Franje koji su otvoreni. Ženama poruka - birajte drage frajere, birajte frajere koji su emotivci.“

Eksperti su uočili i veliki napredak i povećanu bliskost između Silvije i Hrvoja pa je iva zaključila: „Tek sada postaje zanimljivo jer su se opustili i skinuli te maske koje su uvijek prisutne zbog kamera.“

Kandidati su se smjestili za stol i večera je krenula. Simon je komentirao da ne jede morske plodove iako živi na otoku što Kristina S. nije propustila prokomentirati. „Kod Tine me i dalje nervira ta konfliktnost i potreba da unese negativnu energiju“, komentirao je Franjo, a ekspert Dean Pleić primijetio: „Ona se čini potpuno nezainteresirana da bude ovdje, a kamo li s Franjom.“

Irma se povjerila Franji i rekla kako se ne druži s njima navečer jer eksperiment doživljava jako intenzivno i treba joj vremena za odmor i za posvetiti se sebi. „Svaki put kad pričamo, pričamo iskreno i otvoreno i malo dublje teme i stvarno je dobra cura“, komentirao je Franjo, a Irma priznala kako joj to puno znači jer s Markom na večerama i ceremonijama uopće ne razgovara.

Za to vrijeme, na drugom kraju stola, kuhao se novi konflikt između Kristine G. i Stjepana koji joj je priznao kako nije poslao popis za namirnice jer ne zna hoće li ostati u eksperimentu. Doris je savjetovala Kristinu da se ne uzrujava, a Igor smatrao da Stjepan Kristinu provocira.

„Nisi samo ti tu, tu sam i ja. Ne odlučuješ za sebe, odlučuješ za nas i ne bi bilo u redu da moje putovanje skratiš jer si ti sebičan. Ne bi bilo u redu i ne bi bilo fer i ja ti nikad to ne bih oprostila“, rekla je Stjepanu Kristina, a Doris komentirala: „Jedan dođe s jednom pričom, drugi dođe s drugom pričom, svaka medalja ima dvije strane.“

Ekperti su kandidatima na ovoj večeri pripremili i zadatak - iz kutije su izvlačili pitanja i oba supružnika morala su javno odgovoriti na isto pitanje. Kristina G. tako je priznala da samo Silvijin i Hrvojev odnos smatra ljubavnim, Kristina S. je priznala kako bi Igora spojila s Kristinom G., Irma otkrila da misli da Jeannette i Simon imaju najveće šanse za nastavak odnosa nakon završetka eksperimenta.

Zatim je Irma izvukla pitanje o tome koga smatra najneiskrenijim. Irmi je bilo neugodno odgovoriti na ovo pitanje, ali odlučila je reći: „Kika i Stjepan, kao par, jer su puno filozofirali o tome što se među vama događa.“

„Ja nisam rekla jednu laž otkad sam ovdje, jednu. Večer je tako dobro krenula i ona je morala uletjeti u to i mene to jako povrijedilo jer ju smatram Irmu jako dobro prijateljicom i ja nikad nisam komentirala svađe i probleme između nje i Marka i iskreno diglo mi je živac što je ona to krenula komentirati, ja to njoj ne bih napravila“, iznervirana je bila Kristina, a Stjepan kratko rekao: „Ja to Irmi ne zamjeram, sve u redu.“

Irma i Franjo povukli su se sa strane pa mu se Irma povjerila i rekla kako joj je bilo teško reći to Kristini i Stjepanu. „U ovom momentu mi je lakše pričati s Franjom nego s Markom. Zapravo, mislim da nisam vodila još nijedan ozbiljan razgovor s Markom i trenutačno me malo muči - što ako je on neiskren“, rekla je Irma, a i Franjo se njoj otvorio: „Vidim hrpu pozitivnih stvari kod Tine i vidim zašto smo spojeni, ali vidim i hrpu stvari zbog kojih ne bih uopće ulazio s njom u emotivan odnos, ali nekako se borim i trudim.“

„Mislim da smo se Irma i ja otvorili jedno drugome i da smo pružili veću podršku jedno drugome nego što dobivamo od svojih partnera“, rekao je Franjo, a eksperti komentirali: „Irma i Franjo dijele tu dosta važnu zajedničku vrijednost otvorene komunikacije, pričaju o osjećajima i otvaraju te životne i filozofske teme i to im je jako važno, tu su se našli.“

A sa strane su se povukli i Kristina S. i Marko. Krstina je prokomentirala kako joj se čini da Irma, kao i Franjo, vole puno pričati i duboko analizirati situacije. Krstina je dodala kako ne razumije zašto se Irma ne druži s njima te priznala kako bi ona poludjela da je njen partner takav. „Poštujem njezinu odluku da sjedi doma i ne druži se, a s druge strane, mislim da bi bilo lijepo da i ona upozna tu širu sliku.“

„Zanimljivo kako je Marko uspio Kristinu malo animirati. Ona je iz tog nekog stanja 'ne da mi se, dosadno mi je' - aktivirala se, počela je komunicirati“, komentirala je Iva Stasiow.

Ekipi su se zatim pridružili Ema i Manuel. „Mladi su dosta, ne znam gdje im je pamet, ali dobro“, komentirala je Kristina, a Irma dodala: „Koji klinci, slatki su skroz, ali baš su bebe.“

„Toplo su nas dočekali, baš onako, ekstra doček, nisam se osjećao kao da sam s njima prvi put,“ rekao je Manuel, a Ema se složila: „Atmosfera je show program, ljudi su toliko veseli, ludi, zabavni, baš su opičeni.“

Nakon večere Ema i Manuel uselili su u zajednički stan gdje je Manuel svojoj supruzi prepustio spavaću sobu i odlučio spavati na kauču. Kristina G. je odlučila otići Irmi i Marku i spavati kod njih pa je Stjepan zaključio: „Ja mislim da je ovo vaza koja se ne može više sastaviti. Ja sam dao šansu, trudio sam se i to je to.“

