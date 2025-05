Burno za kraj 'Braka na prvu'! Izbila svađa između Kristine i Franje, uključio se i Stjepan...

Ponovnim okupljanjem svih kandidata peta sezona sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' privela se kraju. Okupljanje je započelo dramatično, a nastavilo se u sličnom tonu, ponovnim prepucavanjem bivših supružnika Irme i Marka nakon prikazivanja videa njihovog bračnog puta.

Ipak, Irma i Marko složili su se da su neke stvari ipak bile lijepe. Irma je istaknula medeni mjesec na kojem su se divno proveli, a Marko dodao kako su naučili puno o sebi, ali i o odnosima kakve imaju s drugim ljudima.

Foto: RTL

Zatim je prikazan video Kristine i Franje, koji nisu imali lijepe riječi jedno za drugoga pa je ubrzo među kandidatima izbila svađa, a uključio se i Stjepan koji se prepirao s Markom, a zatim ponovno potegnuo temu Igorovog rođendana pa su Stjepan i Manuel pred ostalim kandidatima i ekspertima odglumili Kristinin i Markov ples na rođendanu.

- Jesu oni plesali s drugim parovima, ali njihov ples je bio više prisni i zajedno su i otišli s mog rođendana - zaključio je Igor.

Foto: RTL

Slijedio je video Irme i Franje, za koji je Kristina rekla: 'Taj njihov klipić je glupa farsa. Ako si prihvatio zadatak, onda si trebao prihvatiti zadatak. Oni uopće nisu živjeli zajedno i ta nekakva njihova prijateljska konekcija posljednja dva tjedna je čista farsa. To je bilo samo da ostanu do kraja u eksperimentu.'

Franjo rekao ekspertima da Irmu smatra dobrom prijateljicom koja mu je došla u život baš kad mu je bilo potrebno: 'Jako je inspirativna osoba, dosta se može od nje učiti i dosta kvalitetno vrijeme provoditi', a Irma zaključila:

- Generalno, ja sam jako zadovoljna s tim rastom koji sam dobila u showu, ali sad više ovo svađanje i deranje -ne da mi se više. Ljudi moji, dokle, dosta, tu nitko nije u pravu.

Foto: RTL

Kristinina i Markova priča dirnula je njih, ali i eksperte pa je Sakoman priznao kako su mu oči zasuzile i rekao: 'Vaša priča je najdramatičnija. Da se radi film, radio bi se najvjerojatnije od vas dvoje.'

- Meni i Tini je stvarno super. Uživamo u svakom danu provedenom zajedno i gledamo kako provesti što više vremena zajedno - rekao je Marko, a on i Kristina rekli su kako žive na relaciji Zagreb – Beograd, ali imaju na umu da, ako ostaju zajedno, morat će organizirati neko preseljenje.

Foto: RTL

Silvija i Hrvoje bili su sljedeći par koji je po posljednji put sjesti pred eksperte.

- Definitivno bih volio da je završilo drugačije. Ne moramo biti partneri, ali barem da smo ostali osobe koje se tu i tamo čuju - rekao je Hrvoje pa je Silvija dodala kako je ona njemu poslala dvije poruke na koje nikada nije dobila odgovor. Hrvoje je spremno odgovorio:

- U odnosu kojeg mi, tako reći, nemamo, ja sam dobio dvije poruke - jedna kad se snima spot i kad bi se trebao pojaviti na lokaciji promocije. Mislim da to nije komunikacija.

Ni njihova komunikacija nije prošla bez tenzija pa je Iva Stasiow komentirala: 'Kako se svi prepucavaju pa to je strašno.'

Foto: RTL

- Mislim da sam kroz moj i Hrvojev odnos jako dobro spoznala sebe i mislim da će mi ovo koristiti dalje. Ne bih ništa mijenjala, to je bio proces koji sam ja morala proći - zaključila je Silvija, a zatim ekspert Dean Pelić najavio: 'Da se odmah pripremimo, ovo će biti burno', i pozvao Kristinu i Stjepana.

- Ovako sad kad gledam, jako sam bila bahata u nekim trenucima, ali moj obrambeni mehanizam je moja jezičina. Ja ne glumim - ja sam ovakva, u redu, ne ovakva jer sam inače okružena ljudima koje volim - rekla je Kristina, a Stjepan ponovio svoju optužbu o aferi Kristine i Marka.

- On uvijek o drugima, nikad o sebi - mudro je zaključio Hrvoje.

Foto: RTL

Stjepan je spomenuo kako je problem nastao već na svadbi i to zbog politike, a optužio i Kristinu zbog toga kako se ponašala: 'Ona je baš išla u neku krajnost kad je davala izjave, baš me ponižavala do kraja. Ja sam išao pozitivno, a koliko je ona bila negativna.'

- Kad bi se kamere ugasile i kad bi ljudi naputili prostoriju Stjepan je bio ovakav kao sad večeras - prozivao i napadao - rekla je Kristina i dodala:

- Meni je žao što sam davala takve komentare, pogotovo na početku i baš mi je žao i baš sam glupa i na kraju dana nisi ti tvoji gosti, ali ja sam bila uzrujana da sam nekako to stavila i na tebe ali naš odnos je automatski od idućeg jutra postao toksičan.

Kristina se ispričala Stjepanu, ali on ispriku nije želio prihvatiti pa je Kristina na kraju izjavila: 'Možemo se vratiti na mjesto, meni se ovo više ne da, hvala.'

- Za njih ima nade onoliko koliko ima nade da čovjek koji je umro oživi opet - zaključio je ekspert Sakoman.

Šećer na kraju bili su Jeannette i Simon, mnogima najdraži par čiji je video dirnuo gledatelje do suza. Jeannette i Simon poklonili su ekspertima prigodne 'Brak na prvu' majice.

- Mislim da smo stvarno pokazali da se, iz nečega što nismo očekivali i čemu se nismo nadali, može izgraditi prijateljstvo i izgraditi ljubav koju prenosimo na druge - rekla je Jeannette i poklonila Simonu uokvireni natpis koji im je stajao na vratima stana, a oni su jedno drugome obećali da će ostati prijatelji i nastaviti se truditi oko svog odnosa.

Foto: RTL

- Zanimljivo je kad imaš takve karaktere, zanimljivo je razgovarati s ljudima, zanimljivo je pratiti njihove priče i vidjeti kako smo od samog starta došli do ovdje i što je sve bilo potrebno proći, kako su se osobe mijenjale i koje su sve maske pale putem - zaključio je Dean, a Iva kandidatima poručila:

- Ljubav nije samo osjećaj. Ljubav je trud, ljubav je disciplina, ljubav je kompromis, ljubav je pokušaj razumijevanja druge strane. Nemojte tražiti nekoga tko je savršen jer to ne postoji. Hvala vam što ste bili dio ove priče. Ovo putovanje mi je bilo iznimno i ja bih rado ovo ponovila.

Foto: RTL

Za kraj, Jeannette i Simon su pripremili veliku tortu za ostale kandidate, a Jeannette im je proučila: 'Zaboravite sve što je bilo loše, zapamtite sve što je bilo dobro.'

Foto: RTL