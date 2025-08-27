Čagalji feštali u bijelom! Jolina Ana obilježila 44. rođendan sa stilom, fotke govore sve...

Ana Čagalj ovih je dana imala pravi razlog za slavlje. Supruga popularnog pjevača Joška Čaglja (53) u krugu obitelji proslavila je 44. rođendan. Kći Iva (18) tim je povodom podijelila i zajedničke fotografije na svom Instagram profilu, na kojima su svi uskladili bijele modne kombinacije. Iva i Ana zablistale su u haljinama, dok je pjevač za posebni trenutak odjenuo kratku majicu i bež hlače. Na fotografijama je osvanula i voćna torta ukrašena svjećicama te prskalicama.

Foto: Instagram

Nedavno su Ana i Jole proslavili i 19. godišnjicu braka, a pjevač je na društvenim mrežama podijelio i emotivnu poruku.

- 19 godina zajedno, 19 godina ljubavi, smijeha, izazova i avantura. I dalje ruku pod ruku, i dalje srce uz srce. Tvoje oči su moj dom, tvoj osmijeh moje svjetlo. Volim te danas više nego jučer, a manje nego sutra - napisao je tada Jole.

Inače, Ana i Joško u bračnu su luku uplovili davne 2006. godine, a par se upoznao u splitskom kafiću. Također, roditelji su Ivana (5), a osim njega imaju i tri kćeri: Tiju (13), Emu (16) i Ivu (18). Najstarija Iva redovito je fokusu javnosti i plijeni pažnju objavama na društvenim mrežama.