Kći poznatog pjevača uživa na grčkom otoku: 'Izvan grada...'

Iva Čagalj (18), kći popularnog pjevača Joška Čagalja Jole, ove ljetne dane provodi na grčkom otoku Mykonosu, odakle je na Instagramu podijelila nekoliko fotografija uz opis 'Izvan grada'.

U ljetnom kompletu na pruge pozirala je ispred tamošnjeg restorana i oduševila svoje pratitelje.

Na Instagramu Ivu prati više od 20 tisuća ljudi, a aktivna je i na TikToku. Priznaje kako ju je iznenadila tolika pozornost.

- Malo me to šokiralo, iskreno da ti kažem. Nekako, sve mi je ovo postalo novo, iako su od rođenja kamere bile usmjerene prema nama. Ali sad se interes baš fokusirao na mene i to mi je wow. Nisam to baš očekivala - rekla je nedavno.

Planira nastaviti školovanje u Zagrebu, gdje živi i njezin dečko David, s kojim je u vezi od prošlog ljeta.

- Definitivno, on nije za kamere, to uvijek govori. Ovo mu je sve novi svijet otkad je sa mnom - otkrila je Iva.

Osim Ive, Jole i njegova supruga Ana imaju još troje djece – kćeri Emu (16) i Tiju (13) te sina Ivana Luku (5).