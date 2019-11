'Caitlyn bi rekla tko je objavio pornić, ali Kris joj je zabranila'

Caitlyn Jenner (70) preselila se u Australiju, gdje sudjeluje u showu 'I’m A Celebrity... Get Me Out of Here'. Priča se da je za ulazak u emisiju dobila oko 4,3 milijuna kuna. Međutim, iako joj svašta dopuštaju, jedno neće moći - ogovarati i odavati tajne članica klana Kardashian/Jenner.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vjeruje se da je Caitlyn potpisala ugovor 2007. godine kad se počeo emitirati show 'Keeping Up With The Kardashians', a izvršna producentica realityja je Kris Jenner (64).

- Kad je Caitlyn potpisala da će ući u novi show, ljubitelji emisije su se sigurno ponadali da će saznati sve tajne Kardashianki. Nažalost, izgleda da je Kris to zaustavila odmah na početku - ispričao je izvor blizak bivšim supružnicima.

Vrsni poznavatelji showa o slavnoj obitelji na društvenim mrežama su uvjereni kako bi mogli napokon saznati tko je u javnost pustio porno video Kim Kardashian (39), što je obitelj, tvrde mnogi, zapravo i proslavilo.

- Caitlyn bi rekla tko je pustio pornić, ali Kris joj je zabranila. To je općepoznato. Ugovori su dokaz - bio je samo jedan od komentara pratitelja.

Foto: Instagram/orijent

Britanski mediji došli su do ugovora koji im je dala osoba koja je prije radila za obitelj i sad je odlučila odati kakvu to 'bolesnu' kontrolu Kris ima nad sudionicima showa.

Oni koji prekrše ugovor i ispričaju nešto 'sočno' o bilo kojem članu obitelji, moraju platiti 33 milijuna kuna. Takvi ugovori, ističe izvor, česti su na televiziji kako bi spriječili da se govori o sadržaju ili otkriju neke tajne, pa ih se zbog rigoroznih kazni članovi obitelji pridržavaju.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':