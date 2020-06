Cajka 'pliva' u parama: Dolazim iz bogate obitelji, ali sama sam sebi priuštila novi Mercedes...'

Nedavno su srpski mediji pisali kako je pjevačica dobila stan čija se vrijednost procjenjuje na milijun i pol tisuća kuna, ali pjevačica nije htjela otkrivati detalje o novoj nekretnini

<p>Srpsku pjevačicu <strong>Katarinu Grujić</strong> (28) povezivali su s brojnim muškarcima s javne scene. Iako rijetko priča o svom ljubavnom statusu, atraktivna pjevačica otkrila je kako je često financirala svoje partnere. </p><p>- Završila sam fakultet i dolazim iz bogate obitelji. Nisam trebala raditi, ali nisam tip koji neće ništa napraviti. Kupila sam sama Mercedes i željela sam sama zaraditi svoj komad kruha. Ne želim polagati račune niti roditeljima niti dečku. Imala sam muškarce koji su zarađivali manje od mene i nikada mi to nije predstavljalo problem. Zarađuj i 1200 kuna, ali radi. Ne želim da mi dečko gleda u zid i igra igrice - rekla je Katarina u emisiji Magazin In i dodala: </p><p>- Nesvjesno sam svaki put bila i majka i sestra i žena i prijateljica. I onda dobijem tu potpunu moć, a to ne podnosim. Moraju se znati neke stvari u vezi - rekla je Grujićka. </p><p>Na društvenim mrežama Katarina se često hvali luksuznim stilom života. Nedavno su srpski mediji pisali kako je dobila stan čija se vrijednost procjenjuje na milijun i pol tisuća kuna, ali pjevačica nije htjela otkrivati detalje o novoj nekretnini. </p>