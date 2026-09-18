Čak 7 rasprodanih Sava centara, suze i publika na nogama: U Arenu Zagreb stiže Magla

Popularna Magla još je jednom potvrdila status jednog od omiljenih regionalnih bendova održavši sinoć svoj sedmi koncert u beogradskom Sava centru, u večeri ispunjenoj snažnim emocijama, hitovima i vrhunskom produkcijom. Od prvih taktova zapalili su publiku, rasplesali dvoranu i stvorili atmosferu u kojoj se pjevalo od početka do kraja, a koliko je večer bila posebna pokazao je i trenutak u kojem se frontmen Vladan Savić usred koncerta rasplakao od emocija. Upravo takvu energiju Magla će 16. listopada prvi put donijeti i pred hrvatsku publiku, kada ih očekuje veliki koncert u Areni Zagreb.

Foto: PROMO

Bend je održao i promociju novog albuma “Krive drine”, projekta koji za frontmena Vladana Savića ima posebno značenje. Prvi dio albuma već je predstavljen publici, a uz naslovnu pjesmu “Krive drine” donosi pjesme “Dogodine”, “Čuvam je” te duet s Albinom “Neosvojiva”.

“Prepun sam emocija. Ovo je zaista album mog života do sada. Publika je prepoznala prvi dio albuma koji smo objavili, od prvog dana su prihvatili i zavoljeli sve naše pjesme. Presretan sam i preemotivan zbog toga. Siguran sam da će ovo biti moj najljepši rođendan u životu”, rekao je Vladan Savić za Extra FM. Nove pjesme donijele su i neke od njegovih najosobnijih emocija, koje je, priznaje, lakše pretočio u glazbu nego izgovorio.

“Puno mi je lakše bilo otpjevati neke stvari, a ne izgovoriti ih. Ipak sam ja netko tko se bavi glazbom. Rođen sam da volim muziku i da budem najbolja verzija sebe u glazbi”, poručio je. Posebnu emociju cijeloj večeri dao je i Vladin rođendan. Budući da je Magla u Sava centru nastupala i večer ranije, frontmen je svoj poseban dan dočekao upravo ondje, uz bend i najbliže.

Foto: PROMO

“Prvi mi je rođendan čestitao brat. Prišao mi je točno u ponoć, rasplakao me”, otkrio je Savić. Hitovi poput “Čini mi se”, “Da bog da”, “Samo se noćas pojavi”, “Da li bi me volela” i “Neprijatelj” tijekom godina donijeli su Magli veliku popularnost diljem regije, a hrvatska publika dugo je čekala priliku doživjeti ih na njihovu prvom samostalnom koncertu.

Ta će se želja napokon ostvariti 16. listopada, kada bend stiže u Arenu Zagreb. Nakon sedam koncerata u Sava centru, snažne produkcije, publike na nogama i emocija koje su nadjačale i samog frontmena, pred njima je novo veliko poglavlje - istu energiju, zajedništvo i koncertni spektakl prenijeti hrvatskoj publici. Ulaznice za njihov dugoočekivani koncert u prodaji su putem upad.hr.