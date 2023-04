Calum Scott raspjevao publiku u Zagrebu: 'Najsretniji sam bio kada sam priznao da sam gej...'

Britanski pjevač Calum Scott (34) u petak je nastupao u zagrebačkom Boogaloou gdje je izveo neke od svojih najvećih hitova, a publiku je posebno oduševio kada je usred koncerta raširio hrvatsku zastavu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prije samog nastupa, pjevač je na Anteni Zagreb progovorio o svom privatnom životu.

- Sretan sam što sam u Zagrebu, danas sam malo upoznao grad. Prvi put ću nastupiti u Hrvatskoj iako sam već ranije posjetio vašu zemlju... Reakcije su zaista predivne, baš me volite ovdje, doista sam vam zahvalan na tome - rekao je.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pjevač je otkrio kada je bio najsretniji u životu.

- Nikada nisam bio sretniji nego kada sam javno rekao da sam gej, osjetio sam neko olakšanje, pao mi je kamen sa srca. Prije sam mislio, ako to kažem, da me možda više nitko neće htjeti slušati, ali naravno da nije tako, nikada nisam osjetio jaču podršku nego tada. Puno je organizacija i zajednica koje ti u tim trenucima daju podršku i koje su uz tebe. Međutim smatram da ne treba nikoga poticati na priznanje, nego to svatko treba učiniti onda kada je spreman - izjavio je Scott.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Slobodan sam, još uvijek tragam za ljubavlju, a jednom kada se zaljubim, moram svake dvije, tri godine prekidati vezu kako bih mogao pisati pjesme i praviti hitove koji nastanu nakon slomljenog srca - priznao je u šali.

Calum se inače proslavio u britanskom super talent showu gdje je od žirija osvojio zlatni gumb, a predstavio se sa pjesmom 'Dancing on my own'.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pjevač je u Hrvatsku stigao u sklopu turneje kojom promovira svoj drugi album Bridges, a prije dolaska u Zagreb objavio je pjesmu Whistle nastalu u suradnji s Jaxom Jonesom.

