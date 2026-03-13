NEPREPOZNATLJIVA JE FOTO Sjećate se Valentine iz Top modela? Evo kako sada izgleda

Kratka plava kosa bila je njen zaštitni znak u Hrvatskom top modelu, ali 18 godina kasnije od nje nema ni traga....Kosa je narasla, a više nije ni plava. Valentina već godinama živi daleko od javnosti, a njen novi hobi daleko je od modnih pisti kojima je nekoć hodala.