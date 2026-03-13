FOTO Sjećate se Valentine iz Top modela? Evo kako sada izgleda

Kratka plava kosa bila je njen zaštitni znak u Hrvatskom top modelu, ali 18 godina kasnije od nje nema ni traga....Kosa je narasla, a više nije ni plava. Valentina već godinama živi daleko od javnosti, a njen novi hobi daleko je od modnih pisti kojima je nekoć hodala.
Valentina Dropulić Jakelić hrvatskoj javnosti postala je poznata 2008. godine kao jedna od glavnih kandidatkinja reality showa Hrvatski Top Model.
| Foto: Dalibor Urukalović
U showu je završila na drugom mjestu, iza pobjednice Sabina Behlić. Tijekom natjecanja isticala se izgledom i karizmom pa su mnogi smatrali da bi mogla pobijediti.
Nakon emisije dobila je nekoliko manekenskih angažmana i revija, ali se ubrzo povukla iz modne industrije jer ju taj svijet nije previše zanimao.
Danas vodi potpuno drugačiji život – povukla se iz svijeta mode, živi na otoku Hvaru i posvetila se obitelji te sportu.
U braku je s Josipom Jakelićem, a zajedno imaju dva sina, Juru i Tomislava.
Valentina se posljednjih godina ozbiljno posvetila sportu. Aktivno se bavi brdskim biciklizmom.
Sudjeluje na utrkama i natjecanjima u Dalmaciji.
Ostvarila je i dobre rezultate, primjerice pobjedu u XC zimskoj ligi Dalmacije 2023./2024
| Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell
Biciklizam ju je privukao zahvaljujući suprugu, a s vremenom je postao njezina velika strast.
| Foto: Instagram/Valentina Dropulić
