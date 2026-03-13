Obavijesti

NEPREPOZNATLJIVA JE

FOTO Sjećate se Valentine iz Top modela? Evo kako sada izgleda

Kratka plava kosa bila je njen zaštitni znak u Hrvatskom top modelu, ali 18 godina kasnije od nje nema ni traga....Kosa je narasla, a više nije ni plava. Valentina već godinama živi daleko od javnosti, a njen novi hobi daleko je od modnih pisti kojima je nekoć hodala.
Dalibor Urukalović
Valentina Dropulić Jakelić hrvatskoj javnosti postala je poznata 2008. godine kao jedna od glavnih kandidatkinja reality showa Hrvatski Top Model. | Foto: Dalibor Urukalović
