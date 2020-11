Camilla i Charles ne mogu više: 'Pukli' su zbog silnih hejtera...

Camilla je zbog medijskih napisa prvo bila negativka zbog ljubavi javnosti prema Diani. Nakon toga se s godinama jedva riješila negativnog imidža, a čini se kako je serija priču vratila na početak

<p>Tko god je pogledao novu, četvrtu sezonu Netflixove serije 'Kruna', doznao je brojne detalje iz života tragično preminule princeze <strong>Diane</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Među ostalim, u seriji je prikazan njezin odnos s princom <strong>Charlesom </strong>(72) koji ju je varao sa sadašnjom suprugom <strong>Camillom </strong>(73). Nije dugo trebalo da korisnici društvenih mreža počnu trolati golupčiće.</p><p>- Jasno mi je da je to bilo davno, ali smeta me da su i Camilla i Charles bili u braku i varali svoje partnere, a danas ih slave kao buduću kraljicu i kralja - napisao je jedan od brojnih ljutitih fanova Diane.</p><p>Očekivano, Charles i Camilla nisu oduševljeni ovakvim komentarima pa je na njihovim posljednjim tvitovima vidljiva napomena: 'Odgovoriti mogu samo profili koje ClarenceHouse prati ili spominje u objavama'.</p><p>Iako njih na Twitteru prati gotovo milijun ljudi, oni prate samo 333 profila koji im vjerojatno neće javno prebacivati preljubničku vezu.</p><p>Iz britanske kraljevske obitelji ne gledaju baš blagonaklono na to što ih se provlači ponovno u mediji zbog afere, ali ni po platnu.</p><p>Camilla je zbog medijskih napisa prvo bila negativka zbog ljubavi javnosti prema Diani. Nakon toga se s godinama jedva riješila negativnog imidža, a čini se kako je serija priču vratila na početak.</p>