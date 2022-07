Camilla rasistički komentirala sina princa Harryja? 'Zamislite da ima crvenu afro frizuru!'

Foto: POOL/Reuters/PIXSELL/Instagram

Autor u svom dijelu 'Harry and the War Between the Windsor's' tvrdi da je vojvotkinja od Cornwalla davala rasističke komentare o njihovom, tada, nerođenom sinu Archieju te da je time potaknula zastrašujuće osuđivanje

Princ Harry (37) i Meghan Markle (40) možda su 'pobjegli' iz Ujedinjenog Kraljevstva i kraljevske obitelji zbog vojvotkinje Camile Parker Bowles (75), prema novoj knjizi Toma Bowera. POGLEDAJTE VIDEO: Autor u svom dijelu 'Harry and the War Between the Windsor's' tvrdi da je vojvotkinja od Cornwalla davala rasističke komentare o njihovom, tada, nerođenom sinu Archieju te da je time potaknula zastrašujuće osuđivanje cijele kraljevske obitelji, piše Mirror. Navodi kako je Camilla navodno dala 'rasističku' primjedbu o tome kako će izgledati kosa budućeg djeteta Meghan i Harryja, negdje nakon što je njihova veza postala javna. - Tijekom tih tjedana Harry se susreo s Charlesom i Camilom u Clarence Houseu. U Harryjevoj verziji, razgovor se izmjenjivao između ozbiljnog i šaljivog i doticao se tri teme - piše Bower. - Prvo je Harryju rečeno da Meghan mora nastaviti s glumačkom karijerom. Drugo, nije se automatski moglo očekivati da će Scotland Yard platiti 24-satnu zaštitu svoje djevojke. I treće, prema Harryju, netko je spekulirao o tome kako će njegovo buduće dijete izgledati. U jednoj verziji, Camila je komentirala: 'Zar ne bi bilo smiješno da vaše dijete ima crvenu afro frizuru?' Harry se navodno 'nasmijao' komentaru, ali prema Boweru, 'naknadno je Meghanina reakcija na taj razgovor pretvorila Harryjevu zabavu u bijes'. Podsjetimo, par je prošle godine u intervjuu s Oprah Winfrey (68) optužio kraljevsku obitelj za rasizam. - Kada sam bila trudna, Harry je imao razgovor u četiri oka. Rečeno mu je da Archieju neće biti ponuđena sigurnost i da neće dobiti titulu, ali i da će možda biti pretaman kada se rodi. Mislim da bi ostali detalji mogli biti jako štetni za obitelj - rekla je Meghan, no nije željela imenovati osobu koja je s princom razgovarala o malenom i njegovoj boji kože prije nego se rodio, jer bi to štetilo obitelji njezina supruga i onima koji su ga odgojili. Najčitaniji članci