Cannon je dobio deseto dijete, drugo u proteklih mjesec dana: Još jedan blagoslov, sretan sam

Bivši muž slavne Mariah Carey, komičar i voditelj Nick Cannon (41) dobio je još jedno dijete. Na Instagramu je objavio da mu je stiglo deseto dijete, treće s partnericom Brittany Bell.

- Još jedan blagoslov! Kako moje putovanje na ovom planetu postaje sve značajnije, sve što mogu učiniti je zahvaliti Bogu i nastaviti tražiti od Svevišnjeg da uredi moje korake. Dao mi je upravljanje i dominaciju nad obiteljskom dinamikom koja je nekima nezamisliva. Ali što je još važnije, on me blagoslovio osobama punim ljubavi da me pažljivo vode kroz ovaj svrhovit život - napisao je Nick te nastavio:

- Toliko sam dužan i zahvalan. Brittany Bell je bila stijena. Naučila me toliko toga o roditeljstvu, psihologiji, duhovnosti, ljubavi i životu općenito. Za naše treće dijete rekla mi je da ne želi baby shower i da joj ne treba ništa. Sve što je željela je molitva od njezinih najmilijih. Učim da je to najbolji dar.

Otkrio je i da je Brittany imala težak porođaj.

- Vjerojatno najteži porođaj kojem sam ikad svjedočio. 48 sati nesnosne boli i opasnosti po život kako bismo dočekali 4.5 kilograma ljubavi i radosti pod nazivom Rise Messiah Cannon. Hvala Brittany za moju drugu malu vagu! Volim tebe i našu nevjerojatnu obitelj - napisao je.

Prisjetimo se, ovoga mjeseca komičar je dobio i kćer s drugom partnericom. S bivšim modelom, Lanishom Cole, dobio je djevojčicu imena Onyx Ice Cole Cannon.

