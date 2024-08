Koliko milijuna dolara su 'teški' Affleck i Lopez? 'Ona će tražiti pola njegove love, a evo i zašto'

Moja ljubav ništa ne košta, pjevala je Jennifer Lopez u svom hitu 'My Love Don't Cost A Thing' 2001. godine. Bilo je to svega par godina prije nego se zaljubila u Bena Afflecka za kojeg se trebala i udati, no 2004. su raskinuli zaruke. Godinama kasnije dali su si još jednu šansu, oženili se... A onda, dvije godine kasnije, Jennifer je podnijela zahtjev za razvodom.

Mjesecima se šuškalo o tome, a prije nekoliko dana su strani mediji i potvrdili kako se nekad omiljeni holivudski par razvodi. Kako navodi Page Six, prije braka nisu potpisali predbračni ugovor. To znači da svi prihodi i se sva imovina koju su stekli u dvije godine braka gleda kao zajednička, odnosno oba supružnika su ravnopravni vlasnici imovine, prihoda ili duga, neovisno o tome tko je što kupio ili zaradio.

Koliko 'vrijedi' Ben Affleck?

Prema navodima portala Celebrity Net Worth, bogatstvo Bena Afflecka procjenjuje se na 150 milijuna dolara. U zadnje dvije godine, otkako je u braku s Lopez, glumio je u nekoliko uspješnih filmova kao što su 'The Flash', 'Air', 'Aquaman and the Lost Kingdom', a iduće godine izlazi mu film 'The Accountant 2'.

Uskoro bivši supružnici zajedno su radili i na filmu koji uskoro izlazi, 'Unstoppable', a Ben je, kao i na tom filmu, bio producent na nekoliko drugih filmova.

Osim novca iz filmskog svijeta, Ben Affleck je 2023. sklopio multimilijunski posao s lancem kafića 'Dunkin' Donuts', a partnerstvo uključuje i donacije u njegovu neprofitnu udrugu 'Eastern Congo Initiative'.

Bogatstvo Jennifer Lopez

Celebrity Net Worth navodi kako je Lopez 'teška' čak 400 milijuna dolara.

Osim suradnje s Affleckom, zadnje dvije godine glumila je u još nekoliko filmova kao što su 'Atlas', 'Mother' i 'Shotgun Wedding', objavila je i novi studijski album 'This Is Me... Now' koji nije bio pretjerano uspješan...

No, kao i mnogi drugi holivudski slavni, ni Lopez nije sav svoj novac uložila samo u filmsku i glazbenu karijeru. Prošle godine lansirala je svoje koktele 'Delola'. Uz sve to, Jennifer ima i već zavidnu kolekciju zaručničkih prstenova koja se procjenjuje na 17 milijuna dolara.

Što su stekli Jennifer Lopez i Ben Affleck u braku?

Obzirom da nisu potpisali predbračni ugovor, sva imovina i svi prihodi smatraju se zajedničkima. Affleck i Lopez su prošle godine kupili vilu na Beverly Hillsu za 60 milijuna dolara, a mjesec prije nego što je ona podnijela zahtjev za razvodom, stavili su je na prodaju za 68 milijuna dolara. Nije poznato kako će podijeliti novac jednom kad je prodaju.

Osim toga, Affleck se odselio iz njihovog zajedničkog doma te kupio kuću za 20 milijuna dolara u Kaliforniji.

U srpnju su neki strani mediji pisali i kako će Lopez tražiti pola Affleckovog bogatstva od 150 milijuna dolara na sudu. Navodno zato što je ona plaćala većinu zajedničkih troškova. Izvori su rekli i kako je Affleck radio trošio njezin novac dok su bili zajedno.

- Jennifer je plaćala puno toga u braku i sad smatra da joj Ben duguje. Zbraja sve troškove za privatne avione, hotele, hranu, odjeću, gorivo... Visoki troškovi njihovog života su pali na njena leđa, a platila je i dobar dio za vilu od 60 milijuna dolara koju su kupili - rekao je jedan izvor.

- Ben je previše novca uzeo od nje, barem ona tako kaže - rekao je izvor, navodi Page Six.

U papirima za razvod braka, Lopez se odrekla uzdržavanja supružnika te zatražila od suda da isto zahtijevaju i od Afflecka.