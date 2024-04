Čapo iz 'Života na vagi' ostvario si želju: 'Što mogu kad veseli'

Josip Čapo se nagradio. Sudeći prema fotografiji koju je nedavno podijelio na društvenim mrežama, kupio si je motocikl. Želja ostvarena, napisao je pobjednik šeste sezone showa 'Život na vagi' uz fotografiju na kojoj je pozirao na motociklu.

Pokazao je na Instagramu i kakvu ima kacigu te rukavice za vožnju. 'Brrrm, brm. A što mogu kad me veseli', poručio je.

Slavonac je u 'Život na vagu' stigao sa 172 kilograma, a izašao je 78,3 kilograma lakši. Više je puta isticao kako mu je upravo hodanje pomoglo u gubljenju kilograma.

- Odlučio sam da uz redovne treninge dodatno i hodam. Shvatio sam da je to stvarno plus i tako sam zavolio hodanje. S time sam nastavio i nakon 'Života na vagi'. Tamo bih dnevno prohodao 35 kilometara, a čak sam jednom uspio doći do 42 kilometra. Tjedno bi to otprilike bilo 250 kilometara. Troje tenisica sam uništio zbog toga - otkrio je ranije za RTL.

Iako nekad posustane, pronađe motivaciju za dalje.

- Još uvijek vodim borbu jer nije jednostavno držati taj ritam pogotovo jer moj mozak još uvijek nije shvatio da sam mršav. Glavna motivacija mi je ta da se ne smijem vratiti na staro - zaključio je.

Počeo se debljati u dvadesetima

Čapo se počeo debljati u ranim dvadesetima, koje su za njega bile izazovno i teško životno razdoblje. Dok je kod kuće u malenom selu Feričanci brao šljive, pregazio ga je traktor koji je ostao u brzini. Nedugo zatim imao je prometnu nesreću u kojoj je ozlijedio rame, da bi naposljetku obolio od leukemije.

- Tu tešku bolest prebolio sam na neki svoj način - primio sam jedan ciklus kemoterapije, no nisam želio primiti drugi iako su mi liječnici rekli da ću umrijeti za pet dana ako ne nastavim liječenje. Nisam to poslušao, tražio sam da odem kući iz bolnice u strahu da neću vidjeti kćer ako ponovno primim to sve. Prihvatio sam se alternative i onda sam od straha počeo jesti i debljati se - čim bih osjetio neku malaksalost, jeo sam da stvorim neki imunitet - rekao je Josip za RTL.

Izliječio se alternativnom medicinom.

- Naravno, išao sam redovito na kontrole u bolnicu, a nakon četiri godine svi su liječnici bili presretni zbog mene! - rekao je Čapo koji živi sa suprugom i djecom. Upravo onima koji su mu najveća podrška na njegovu putu u gubljenju kilograma.