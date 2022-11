Čapo je imao leukemiju, a sada je skinuo 78,3 kilograma i odnio pobjedu u showu 'Život na vagi'

Josip Čapo odnio je pobjedu u 'Životu na vagi'. Kada je stigao u studio publika je bila oduševljena njegovom transformacijom. Otkrio je kako je vani trenirao i jeo te da je doživio ogromnu promjenu, sad mu je sve lakše - raditi, kretati se, a tijekom popularnog showa otkrio je i da je imao leukemiju.

Foto: RTL

Čapo je tada rekao da ima troje djece i ženu, a njegova životna priča potresla je voditeljicu Marijanu Batinić, ali i druge kandidate, jer je otkrio da je 2015. godine imao leukemiju

- To je bio najgori trenutak u mom životu, taman mi se i kćer trebala roditi, primio sam i ciklus kemoterapije, bio sam u bolnici oko 40 dana, žena još nije rodila i nisam znao hoću li uopće dočekati svoje dijete - rekao je Josip ranije.

Foto: RTL

- Kad sam došao iz bolnice morao sam odmah nazad. Rekli su mi da ću umrijet za pet dana. Moj tata je išao sa mnom i doktori su to rekli pred njim, a on nije znao što će, a ja sam mu još rekao 'ajmo kući'. Ja sam imao svoju alternativu. Žena me gledala s bebom, ali rekao sam da me ostave tako - ispričao je svojedobno.

- Onda je počeo strah, kad god sam osjećao strah ja sam jeo, i tako je sve počelo - priznao je Josip.

Prije sedam godina izliječio se od leukemije alternativnom medicinom, ali si je narušio zdravlje jer je previše jeo i utjeha mu je bila u hrani.

Foto: RTL

Na prvom vaganju Čapo je imao 172 kilograma, a sada ima fantastičnih 93,7 kilograma. Izgubio je ukupno 78,3 kilograma i rekao:

- Evo, Lara ima toliko kilograma, Laru sam skinuo s leđa.

Foto: RTL

Ispričao je i kako mu je život izgledao nakon što je izašao iz showa.

- Kad sam izašao, pojeo sam dva mala komada janjetine i nisam popio nijedan gemišt -priznao je i dodao da će se počastiti poslije finala.

Foto: RTL

Marijana je komentirala kako bi mogao napisati knjigu o svom životu, a Čapo je bio emotivan i rekao:

- Ovo je bio moj neki zadnji rat i sad hoću mir.

Foto: RTL

Na kraju je Marijana pročitala postotke finalista. Lara je završila četvrta sa 35,9% izgubljene tjelesne mase, treći je bio Boris sa 37,5% tjelesne mase, drugi je bio Roko sa 40,4% tjelesne mase, a pobjednik šeste sezone 'Života na vagi' je Josip Čapo sa 45,5% izgubljene tjelesne mase!

Foto: RTL

