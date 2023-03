Cara Delevigne nakon liječenja uklanja tetovaže: Na sebi ima slaninu, ruže, lava, brojke...

Manekenka Cara Delevingne (30) iskreno je progovorila za naslovnicu časopisa Vogue otkrivši da je sada trijezna te kako se prošle godine prijavila na rehabilitaciju zbog problema s ovisnošću. Okidač su bile fotografije koje su paparazzi snimili na aerodromu gdje se Cara ponaša čudno i neuračunljivo.

Nakon što je krenula na program liječenja koji sadrži 12 koraka, Cara je u časopisu izjavila kako planira ukloniti svoje brojne tetovaže u svrhu 'novog početka'. Zvijezda serije 'Only Murders in the Building' prvi put se tetovirala 2013. godine, ucrtavši lava na desnom kažiprstu kao naklon prema svom astrološkom znaku.

- U to vrijeme nisi se mogao tetovirati jer je to bio dio tvog manekenskog ugovora, a oni su na neki način bili vlasnici tvog tijela - rekla je poznata lavica za Vogue o svom buntovnom činu.

Od tada je britanska ljepotica istetovirala brojne dizajne i simbole s prijateljima i partnerima, uključujući ružu koja je posvećena prijateljici Seleni Gomez te je istetovirala isti cvijet s Paris Jackson.

Foto: Instagram/Cara Delevingne

Isto tako, Cara i Kaia Gerber imaju riječ 'solemate' (srodna duša, op.a.) na nogama, a Cara je na rebra istetovirala i inicijale bivše djevojke Ashley Benson. No, nisu sve njezine tetovaže tako ozbiljne, manekenka ima čak i tetovažu koja ukazuje na njezinu ljubav prema slanini.

Foto: Instagram/Cara Delevingne

