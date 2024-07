Cardi B na obiteljski izlet nosila torbicu 'tešku' 11. 000 eura

Cardi B (31) je u ponedjeljak sa suprugom Offsetom i djecom posjetila Disneyland u Parizu. S njima je bila i Offsetova kći Kalea koju je dobio s bivšom partnericom. Kasnije je cijela obitelj izašla na večeru. Reperica je privukla pažnju paparazza i prolaznika svojom velikom torbom, koju je nosila.

Cardi je na ramenu nosila veliku srebrnu torbu brenda Chanel čija je cijena oko 11.000 eura. Za izlazak s obitelji odlučila se za dugu haljinu s cvjetnim uzorkom i crnim balerinkama. Osim skupocjene torbice, gurala je dječja kolica brenda Dior, čija je cijena na službenoj stranici 4 300 eura, piše Daily Mail.

Njezina fotka iz Disneylanda ubrzo se proširila društvenim mrežama, a mnogi su komentirali da joj ovakva torba na njezin outfit ne pristaje.

Foto: Screenshot TikTok

'Elegancija se ne može kupiti novcem', 'Izgleda kao cirkus', pisali su neki.

Iako je krajem prošle godine reperica objavila da se razvodi od Offseta, par se i dalje zajedno pojavljuje u javnosti.

- Već neko vrijeme sam slobodna, ali bojala sam se. Ne bojala, jednostavno nisam znala kako da kažem svijetu. Željela sam to reći već ranije, ali nisam znala kako pa sam se predomislila. Ali već neko vrijeme je tako. To sam shvatila kao znak. Želim započeti 2024. godinu svježe i otvoreno. Zanima me novi život, novi početak. I da, uzbuđena sam - napisala je tada na Instagramu.

2023 MTV Video Music Awards | Foto: Hubert Boesl

Ranije se šuškalo da je Offset prevario Cardi sa svojom bivšom partnericom, a reper je zanijekao prevaru.

Cardi i Offset su se vjenčali 2017. godine, a 2020. su prvi put rekli da se razvode. Tad je reperica podnijela zahtjev za razvod, ali su naposljetku ostali zajedno.