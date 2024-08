Cardi B otkrila je kako je trudna nakon što je podnijela zahtjev za razvod braka: 'Novi početak'

Nedugo nakon što je podnijela zahtjev za razvod braka od repera Offseta, glazbenica Cardi B otkrila je kako je trudna. Podijelila je fotografiju na Instagramu na kojoj je obgrlila trbuščić te je time potvrdila da joj stiže treće dijete.

- Sa svakim krajem dolazi novi početak - napisala je te se obratila svom nerođenom djetetu.

Foto: Instagram

- Toliko te volim i jedva čekam da svjedočiš onome što si mi pomogao postići. Puno je lakše podnijeti životne preokrete, ali ti, tvoj brat i tvoja sestra pokazali ste mi zašto se vrijedi truditi - poručila je.

Prema pisanju Page Sixa, glazbenica je zatražila razvod nakon šest godina braka s reperom Offsetom. Sad traži skrbništvo nad njihovom djecom, kćeri Kulture (5) i sinom Waveom (2).

- Udaljili su se. To ju je nagnalo na ovu odluku više nego išta drugo. Ovo je nešto što ona želi učiniti - rekao je nedavno izvor.

Billboard Music Awards 2019 - Arrivals - Las Vegas | Foto: O'Connor/PressAssociation/PIXSELL

Razvod navodno nije iznenadio Offseta jer oboje već neko vrijeme pokušavaju shvatiti što će sa svojim brakom.

- To nije nešto što se dogodilo preko noći. Na istoj su stranici. Udaljili su se i taj je osjećaj s vremenom postao sve jači - dodao je izvor.

Otkako su se vjenčali u rujnu 2017. godine, kruže priče da je Offset nevjeran. Upravo ovog tjedna reper je demantirao najnovije glasine o prevari, nakon što je u javnosti viđen s ženom s kojom se navodno nalazio prije braka s Cardi.

2023 MTV Video Music Awards | Foto: Hubert Boesl

I prošle se godine šuškalo da je Offeset varao Cardi s bivšom djevojkom, ali je tada zanijekao te glasine. Razvod navodno nije iznenadio Offseta jer oboje već neko vrijeme pokušavaju shvatiti što će sa svojim brakom.

- To nije nešto što se dogodilo preko noći. Na istoj su stranici. Udaljili su se i taj je osjećaj s vremenom postao sve jači - dodao je izvor.

Foto: Instagram

Par se već nekoliko puta razišao. Cardi je 2020. prvi put podnijela zahtjev za razvod braka, ali se dva mjeseca pomirila sa suprugom. Prošle godine je ponovno potvrdila da se razvodi od repera.

- Već neko vrijeme sam slobodna, ali bojala sam se. Ne bojala, jednostavno nisam znala kako da kažem svijetu. Željela sam to reći već ranije, ali nisam znala kako pa sam se predomislila. Ali već neko vrijeme je tako. To sam shvatila kao znak. Želim započeti 2024. godinu svježe i otvoreno. Zanima me novi život, novi početak. I da, uzbuđena sam - rekla je tad Cardi u videu na Instagramu.