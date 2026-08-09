Cardi B 'partijala' s Teyanom Taylor: Na razuzdanom partiju pokazala je bradavice i guzu

Reperica i glumica plesale su na partiju u petak. Cardi B je na društvenim mrežama pokazala atmosferu s izlaska, a nije ju brinula niti činjenica da joj je, u jednom trenutku provirila i bradavica
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Cardi B bila je u slavljeničkom raspoloženju dok je u petak navečer izašla u provod, a društvo joj je pravila glumica i pjevačica Teyana Taylor. Reperica je partijala do ranih jutarnjih sati, a tijekom večeri dogodio joj se i poprilično nezgodan modni trenutak.
| Foto: Instagram
Cardi B bila je u slavljeničkom raspoloženju dok je u petak navečer izašla u provod, a društvo joj je pravila glumica i pjevačica Teyana Taylor. Reperica je partijala do ranih jutarnjih sati, a tijekom večeri dogodio joj se i poprilično nezgodan modni trenutak.
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Foto: Instagram
Cardi B bila je u slavljeničkom raspoloženju dok je u petak navečer izašla u provod, a društvo joj je pravila glumica i pjevačica Teyana Taylor. Reperica je partijala do ranih jutarnjih sati, a tijekom večeri dogodio joj se i poprilično nezgodan modni trenutak.
| Foto: Instagram
Cardi je za izlazak odabrala vrlo izazovnu kombinaciju – duboko dekoltirani bijeli top i uske hlače, koje je uparila s cipelama u mint zelenoj boji. U jednom trenutku top je ipak otkrio više nego što je planirala pa joj je ispala bradavica.
| Foto: Instagram
Reperica je, čini se, bila potpuno opuštena i uživala u noćnom provodu, a fotografije i snimke s partija brzo su privukle pažnju.
| Foto: Instagram
Razlog za dobro raspoloženje svakako ima. Cardi B je početkom tjedna ušla u povijest kao prva reperica koja ima čak četiri pjesme s dijamantnim certifikatom. Njezin hit „WAP“, koji je snimila s Megan Thee Stallion, službeno je premašio deset milijuna prodanih ekvivalentnih jedinica u SAD-u.
| Foto: Instagram
Time se pridružio njezinim ranijim hitovima „Bodak Yellow“ iz 2017., „I Like It“ iz 2018. te „Girls Like You“, suradnji s bendom Maroon 5 iz iste godine. Dijamantni certifikat dodjeljuje se pjesmama koje dosegnu najmanje deset milijuna ekvivalentnih jedinica kroz prodaju i streamanje.
| Foto: Instagram
Cardi je posljednjih dana ponovno bila u središtu pažnje i zbog svog izgleda. Kako je ranije prenio People, reperica je tijekom Instagram Livea otkrila da je smanjila, odnosno uklonila dio injekcija u stražnjici, nakon što su je obožavatelji pozivali da je dodatno smanji.
| Foto: Instagram
Ne trebam ići smanjivati stražnjicu. Vijest za vas – jesam je smanjila, rekla je Cardi.
| Foto: Instagram
Na partiju je tako pokazala i guzu.
| Foto: Instagram
Reperica je twerkala u hlačama na resice.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Adam Gray/REUTERS
Foto Ik Aldama
Foto Christina Horsten/DPA
Foto ABDUL SABOOR/REUTERS
Foto Christina Horsten/DPA
Foto Instagram
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Profimedia