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Cardi B 'partijala' s Teyanom Taylor: Na razuzdanom partiju pokazala je bradavice i guzu

Reperica i glumica plesale su na partiju u petak. Cardi B je na društvenim mrežama pokazala atmosferu s izlaska, a nije ju brinula niti činjenica da joj je, u jednom trenutku provirila i bradavica
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Cardi B 'partijala' s Teyanom Taylor: Na razuzdanom partiju pokazala je bradavice i guzu
Cardi B bila je u slavljeničkom raspoloženju dok je u petak navečer izašla u provod, a društvo joj je pravila glumica i pjevačica Teyana Taylor. Reperica je partijala do ranih jutarnjih sati, a tijekom večeri dogodio joj se i poprilično nezgodan modni trenutak. | Foto: Instagram
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Cardi B bila je u slavljeničkom raspoloženju dok je u petak navečer izašla u provod, a društvo joj je pravila glumica i pjevačica Teyana Taylor. Reperica je partijala do ranih jutarnjih sati, a tijekom večeri dogodio joj se i poprilično nezgodan modni trenutak. | Foto: Instagram
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