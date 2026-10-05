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SKUPA U 'ELITI 10'

Mama Meri Goldašić: 'Laura Prgomet je moja rođena kći...'

Piše Maša Mai Čigir,
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Mama Meri Goldašić: 'Laura Prgomet je moja rođena kći...'
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Foto: Instagram
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Dvije Hrvatice natječu se u kontroverznom srpskom reality showu 'Elita 10'

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Mirjana Zuzija, stečajna upraviteljica poznata po vođenju stečaja tvrtke Kerum d.o.o.  i majka influencerice Meri Goldašić, odnosno Banovac, objavila je na svome Instagramu fotografiju sebe u društvu Laure Prgomet. Inače, njih dvije natječu se u kontroverznom srpskom reality showu 'Elita 10'.

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- Ekskluzivno! Laura Prgomet je moja rođena kći! - napisala je Mirjana Zuzija u opisu ispod fotografije.

Na fotografiji se Mirjana i Laura druže na kauču u Bijeloj kući gdje se snima reality show, a ne zna se kome su bili upućeni mrki pogledi. Zuzija je prilikom ulaska u reality izjavila kako se ne namjerava vraćati u Hrvatsku bez Porschea i sata.

- Ja sam Mirjana Zuzija iz Zagreba, mlada sam, imam 53 godine, već dva unuka i dvoje djece. Došla sam u Beograd jer više ne želim raditi svoj posao i u Hrvatsku se ne planiram vraćati bez Porschea i sata - poručila je tada.

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Foto: Instagram

Laura Prgomet prvo je bila natjecateljica u showu 'Gospodin savršeni' gdje se i proslavila svojom izjavom 'Koji ti je datum rođenja', a nakon što je ovog ljeta bila privedena u Dubrovniku zbog remećenja javnog reda i mira i napada na policajku, odlučila se pridružiti kontroverznom realityju. Ondje je već vodila ljubav s drugim natjecateljem, Filipom Carem te sa Filipom Đukićem čiju su djevojku Aneli Ahmić morali čuvati zaštitari kako ne bi nasrnula na Lauru i Filipa kada ih je zajedno ulovila u krevetu. 

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Foto: Antonio Ahel

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