Čarli je osvojio sve u 'Večeri za 5': Ljudina ogromnog srca

Četvrti dan posebnog tjedna 'Večere za 5' u kojem kuhaju članovi bračkih dobrovoljnih vatrogasnih društava, koji će novac od nagrade darovati u humanitarne svrhe, kuhao je Nikola u DVD-u Bol.

Očekivano, domaćin je nastavio niz osvajanja maksimalnog broja bodova.

Pripremu večere započeo je pripremom predjela 'Tri siromaha'. Riječ je bila o salati od hobotnice, inćunima i srdelama. Zatim je pripremao glavno jelo 'Morska neman', brudet od grdobine s palentom. Za desert 'Gulozača' Nikola je pripremio skutu i varenik, gusti sirup ili mošt od crnog grožđa, a na sam desert poslužio je i jestivi ukras od varenika te uz to poslužio i džem od smokava i orahe.

Ekipa je veselo zapjevala na dočeku, smjestila se za stol i večera je krenula.

- Koliko sam bio gladan, nisam stigao ni pogledati kakvo je jelo bilo vizualno - priznao je Tino.

- Okus predjela je bio fantastičan - zadovoljan je bio Josip, a s njim se slagao i ostatak ekipe. Glavno jelo nije ništa slabije prošlo kod gostiju, a domaćin im je pripremio i posebne ovratnike da se ne zamažu.

- Glavno jelo je bilo ukusno i odlično - zaključila je Žana.

Desert se također sviđao gostima, a komentirali su i kako zapravo en znaju tko ne voli skutu. Uz desert su i zapjevali. Nakon večere domaćin je gostima podijelio poklone, postere za njihove DVD-ove. Ekipi su se pridružila klapa, a i pjesnik i umjetnik Ivica, lokalna legenda, koji im je recitirao svoju pjesmu na bolskoj čakavštini pa su se za kraj večeri gosti opet odlično proveli.

- Čarli kao domaćin - odličan i skidam mu kapu - rekla je Ana.

- Malo je imao tremu i vidi se da je umoran i kad je poslužio desert vidjelo se da mu je pao kamen sa srca - komentirao je Josip, ali za večeru zaključio: 'Čarlijeva večera bila je savršenstvo!'

I gledatelji su bili zadovoljni večerom domaćina. Pisali su mu: 'Ljudina ogromnog srca' i 'Simpatičan'. Ponovo su padale lijepe riječi na račun cijele ovotjedne ekipe: 'Prekrasni ljudi, uljepšali ste mi cijeli tjedan', 'Svaka čast! Ovi ljudi su sjajni. Svaki dan me oduševljavaju, iako ne razmem sve kaj govore' i 'Ekipa super, sve pohvale'.