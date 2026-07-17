FOTO Proslavio se kao Mitch Buchannon, a pogledajte kako Hasselhoff izgleda danas...

David Michael Hasselhoff, poznat pod nadimkom "The Hoff", američki je glumac, pjevač i producent koji je tijekom više desetljeća izgradio jednu od najprepoznatljivijih karijera u svijetu zabave. Danas slavi 74. rođendan.
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Svjetsku je slavu stekao zahvaljujući glavnim ulogama u televizijskim serijama "Knight Rider" i "Baywatch", koje su obilježile osamdesete i devedesete godine 20. stoljeća te ga učinile jednom od najpoznatijih televizijskih zvijezda svojega vremena.
| Foto: Paul Smith/PRESS ASSOCIATION
Svjetsku je slavu stekao zahvaljujući glavnim ulogama u televizijskim serijama "Knight Rider" i "Baywatch", koje su obilježile osamdesete i devedesete godine 20. stoljeća te ga učinile jednom od najpoznatijih televizijskih zvijezda svojega vremena.
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Foto: Paul Smith/PRESS ASSOCIATION
Svjetsku je slavu stekao zahvaljujući glavnim ulogama u televizijskim serijama "Knight Rider" i "Baywatch", koje su obilježile osamdesete i devedesete godine 20. stoljeća te ga učinile jednom od najpoznatijih televizijskih zvijezda svojega vremena.
| Foto: Paul Smith/PRESS ASSOCIATION
Glumačku karijeru započeo je sredinom sedamdesetih godina u popularnoj američkoj sapunici "The Young and the Restless", u kojoj je od 1975. do 1982. godine tumačio lik dr. Snappera Fostera. Uloga mladog liječnika donijela mu je veliko priznanje publike i otvorila vrata ozbiljnijim televizijskim projektima.
| Foto: Jean Cummings/PRESS ASSOCIATION
Pravi međunarodni proboj ostvario je 1982. godine kada je preuzeo glavnu ulogu Michaela Knighta u akcijskoj seriji "Knight Rider". Serija je pratila borca protiv kriminala koji uz pomoć inteligentnog automobila KITT-a rješava složene slučajeve. Zahvaljujući spoju akcije, znanstvene fantastike i suvremene tehnologije, Knight Rider postao je svjetski televizijski fenomen, a Hasselhoff jedna od najprepoznatljivijih televizijskih zvijezda toga razdoblja.
| Foto: Paul Smith/PRESS ASSOCIATION
Nakon završetka Knight Ridera, novu veliku popularnost stekao je u seriji "Baywatch", u kojoj je od 1989. do 2000. godine glumio spasitelja Mitcha Buchannona. Serija je pratila svakodnevni život i spašavanja pripadnika spasilačke službe na plažama okruga Los Angeles, a s vremenom je postala jedna od najgledanijih televizijskih serija na svijetu. Osim što je imao glavnu ulogu, Hasselhoff je tijekom devedesetih godina bio i jedan od producenata serije, značajno pridonijevši njezinu međunarodnom uspjehu. Kao producent ostao je angažiran sve do završetka franšize 2001. godine, kada je emitirana posljednja sezona pod nazivom "Baywatch Hawaii".
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Uz televizijsku karijeru ostvario je zapažene nastupe i na filmu. Pojavio se u komediji "DodgeBall: A True Underdog Story", animirano-igranom filmu "The SpongeBob SquarePants Movie", komediji "Click", obiteljskom filmu "Hop" te hororu "Piranha 3DD". Posebno mjesto u njegovoj filmografiji zauzima televizijski film "Nick Fury: Agent of S.H.I.E.L.D." iz 1998. godine, u kojem je postao prvi glumac koji je utjelovio Marvelova junaka Nicka Furyja, mnogo prije nego što je tu ulogu u filmskom serijalu "Marvel Cinematic Universe" proslavio Samuel L. Jackson.
| Foto: Robin Kennedy/PRESS ASSOCIATION
Hasselhoff je uspješnu karijeru ostvario i na kazališnim daskama. Godine 2000. debitirao je na Broadwayu u mjuziklu "Jekyll & Hyde", gdje je pokazao svoje pjevačke i glumačke sposobnosti. Nakon toga nastupio je i u poznatim mjuziklima "Chicago" te "The Producers".
| Foto: Jean Cummings/PRESS ASSOCIATION
Osim kao glumac, Hasselhoff je poznat i kao pjevač. Tijekom karijere objavio je petnaest studijskih albuma, a najveću popularnost ostvario je u zemljama njemačkog govornog područja. Njegove pjesme postigle su veliki komercijalni uspjeh u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, gdje je osvojio brojne zlatne i platinaste naklade.
| Foto: Rudi Keuntje/Geisler-Fotopress
Njegov najveći glazbeni hit, "Looking for Freedom", dosegao je prvo mjesto ljestvica u Njemačkoj i Švicarskoj te postao jedna od najprepoznatljivijih pjesama kasnih osamdesetih godina. Posebno je ostao zapamćen njegov nastup uz Berlinski zid na dočeku Nove 1990. godine.
| Foto: Jens Kalaene/DPA - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Tijekom kasnijih godina Hasselhoff se uspješno okušao i kao televizijski sudac. Bio je član žirija u američkoj verziji emisije "America's Got Talent" od 2006. do 2009. godine, gdje je ocjenjivao nastupe natjecatelja iz različitih područja zabave. Godine 2011. pridružio se i žiriju britanske verzije emisije "Britain's Got Talent".
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Foto Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
Foto Jorg Carstensen/DPA
Foto Jorg Carstensen/DPA
Foto Fabian Bimmer/DPA
Foto Jens Kalaene/DPA - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto John Giles/PRESS ASSOCIATION
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Foto ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI
Foto Ian West/PRESS ASSOCIATION
Foto Myung Jung Kim/PRESS ASSOCIATION
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Foto Andy Butterton/PRESS ASSOCIATION
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Foto Paul Drinkwater/PRESS ASSOCIATIO
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Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION