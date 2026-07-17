FOTO Proslavio se kao Mitch Buchannon, a pogledajte kako Hasselhoff izgleda danas...

Nakon završetka Knight Ridera, novu veliku popularnost stekao je u seriji "Baywatch", u kojoj je od 1989. do 2000. godine glumio spasitelja Mitcha Buchannona. Serija je pratila svakodnevni život i spašavanja pripadnika spasilačke službe na plažama okruga Los Angeles, a s vremenom je postala jedna od najgledanijih televizijskih serija na svijetu. Osim što je imao glavnu ulogu, Hasselhoff je tijekom devedesetih godina bio i jedan od producenata serije, značajno pridonijevši njezinu međunarodnom uspjehu. Kao producent ostao je angažiran sve do završetka franšize 2001. godine, kada je emitirana posljednja sezona pod nazivom "Baywatch Hawaii". | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija