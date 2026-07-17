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SLAVI 74. ROĐENDAN

FOTO Proslavio se kao Mitch Buchannon, a pogledajte kako Hasselhoff izgleda danas...

David Michael Hasselhoff, poznat pod nadimkom "The Hoff", američki je glumac, pjevač i producent koji je tijekom više desetljeća izgradio jednu od najprepoznatljivijih karijera u svijetu zabave. Danas slavi 74. rođendan.
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Baltimore: 17.07.1952., ro?en glumac David Hasselhoff
Svjetsku je slavu stekao zahvaljujući glavnim ulogama u televizijskim serijama "Knight Rider" i "Baywatch", koje su obilježile osamdesete i devedesete godine 20. stoljeća te ga učinile jednom od najpoznatijih televizijskih zvijezda svojega vremena. | Foto: Paul Smith/PRESS ASSOCIATION
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Svjetsku je slavu stekao zahvaljujući glavnim ulogama u televizijskim serijama "Knight Rider" i "Baywatch", koje su obilježile osamdesete i devedesete godine 20. stoljeća te ga učinile jednom od najpoznatijih televizijskih zvijezda svojega vremena. | Foto: Paul Smith/PRESS ASSOCIATION
Komentari 1

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