Časna sestra koja je osvojila talijanski 'Voice' sada konobari, ima piercing, nosi visoke pete...

Cristina Scuccia (34), časna sestra nevjerojatnog glasa postala je prava senzacija kada je pobijedila u talijanskoj verziji 'The Voicea' 2014. godine, a sada je pak šokirala javnost kada je otkrila da je odbacila habit i sada konobari u Španjolskoj.

Sestra Cristina, porijeklom sa Sicilije, na audiciji showa šokirala je žiri svojom izvedbom pjesme 'No One' Aliciae Keys. Nakon što je shvatila da nevjerojatan glas pripada časnoj sestri, članica žirija, diva Raffaella Carrà, koja je preminula prošle godine, rekla je da je 'sljedećih nekoliko minuta bez teksta'.

Scuccia koja je u to vrijeme bila među časnim sestrama u samostanu sestara Uršulinki u Milanu, probila se do finala i pobijedila je s izvedbom pjesme 'What a Feeling ' iz filma 'Flashdance'.

Cristina je kasnije izdala album te je poklonila jedan primjerak papi Franji. Na albumu je bila i njezina verzija Madonnine pjesme "Like a Virgin". Njezin glazbeni dar hvalili su svi, od običnih ljudi do talijanskih kardinala.

Prošlo je osam godina od njenog trijumfa na showu, a sada je ponovno šokirala talijansku javnost, ali ovaj put viješću da napušta redovništvo.

Odjevena u elegantni crveni kostim i štikle, s probušenim nosom i raspuštenom dugom tamnom kosom, pojavila se u emisiji Verissimo (istinito).

- Vjerujem da treba hrabro slušati svoje srce. Promjena je znak evolucije, ali je uvijek zastrašujuća jer je lakše usidriti se u svoje sigurnosti nego preispitivati ​​se. Postoji li ispravno ili pogrešno? - izjavila je i dodala kako su joj u odluci da napusti red pomogli i stručnjaci, psiholozi.

No to što više nije časna sestra, ne znači da se odrekla vjere te se još uvijek nada karijeri u glazbi.

- Odabrala sam slijediti svoje srce ne razmišljajući o tome što će ljudi reći o meni. Odlučila sam se za taj korak iako sam imala strah da ću možda završiti ispod mosta, uvijek sam to ponavljala svom psihologu - priznala je Cristina.

Scuccia je rekla da sada živi 's osmijehom' u Španjolskoj, gdje radi kao konobarica.

Inače, tijekom cijelog njezina nastupa u 'The Voiceu' grupa časnih sestara, žestokih navijačica, bodrila je Cristinu. Iako joj je nadstojnica samostana pružala podršku, tad 22-godišnja djevojka suočila se sa žestokim kritikama iz konzervativnijih dijelova crkve. Posebno im je zasmetala kad je objavila pjesmu 'Like a Virgin', što su mnogi vidjeli kao 'bezobziran i proračunat komercijalan potez'.

- Cristina je postala jako slavna, zvali su je sa svih strana svijeta. Suočila se i s dosta kritika. Zbog svega toga zasigurno je bila zbunjena - rekao je jedan izvor iz crkvenih krugova za talijanske medije.

- Odlazak je bio njezina odluka. Nakon što se toliko pojavljujete na televiziji, vjerojatno pomalo izgubite kompas. Bila je mlada i pod velikim pritiskom - zaključio je.

