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Čavka proveo gledatelje kroz set 'Divljih pčela': Pogledajte kako Vrilo izgleda iza kulisa

Piše Zrinka Medak Radić,
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Čavka proveo gledatelje kroz set 'Divljih pčela': Pogledajte kako Vrilo izgleda iza kulisa
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Foto: Instagram, RTL

U videu, Davor Pavić, odnosno Milan Čavka, otvara vrata studija i uvodi gledatelje u čarobni svijet smješten u pedesete godine prošlog stoljeća...

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Nakon dramatičnog završetka prve sezone popularne serije "Divlje pčele", na službenom Instagram profilu objavljen je video u kojem glumac Davor Pavić, u ulozi svog lika Milana Čavke, vodi obožavatelje kroz filmski set, otkrivajući tajne fiktivnog dalmatinskog sela Vrilo.

U videu, s brkovima i u odijelu karakterističnom za njegov lik, Davor Pavić, odnosno Milan Čavka, otvara vrata studija i uvodi gledatelje u čarobni svijet smješten u pedesete godine prošlog stoljeća. Obilazak počinje u domu moćne obitelji Vukas, prikazujući dnevni boravak i blagovaonicu uređene u stilu epohe, a zatim se premješta u mračni ured glavnog antagonista Ante Vukasa, mjesto gdje su se kovali mnogi planovi koji su obilježili radnju.

EVO KAKO IZGLEDA SET DIVLJIH PČELA:

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Foto: Instagram

Šetnja se nastavlja na vanjski set koji vjerno dočarava glavni seoski trg Vrela. Čavka ulazi u gostionicu, ključno mjesto društvenog života, te usput otkriva zanimljiv detalj - rekviziti poput pića i hrane na setu su stvarni, podižući kutiju soka od borovnice kao dokaz. Tura završava na trgu ispred Mješovite trgovine i kamene fontane, pružajući obožavateljima osjećaj kao da su i sami zakoračili u seriju. Cijeli obilazak popraćen je promocijom streaming platforme Voyo, gdje su dostupne sve epizode prve sezone.

Podsjetimo, nedavno je emitirana posljednja epizoda prve sezone Divljih pčela, ostavljajući publiku s brojnim pitanjima i u iščekivanju jesenskog nastavka. Snimanje druge sezone već je u tijeku.

Foto: rtl

"Divlje pčele", adaptacija uspješne grčke serije, postale su jedan od vodećih dramskih projekata RTL-a. Priča o tri sestre i njihovoj borbi s moćnicima u malom mjestu osvojila je domaću publiku, a najava druge sezone obećava nove zaplete, likove te priču usredotočenu na kaznu i iskupljenje.

 *uz korištenje AI-ja
 
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