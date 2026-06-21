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PONOSNA JE

Srpska influencerica Zorannah hvalila supruga Eloyja Rooma: 'On je upravo ispisao povijest'

Piše 24sata,
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Srpska influencerica Zorannah hvalila supruga Eloyja Rooma: 'On je upravo ispisao povijest'
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Foto: instagram

Njezin suprug vratar je reprezentacije Curaçaa. U utakmici grupne faze protiv Ekvadora, koja je završila rezultatom 0:0, Room je bio apsolutni heroj s nevjerojatnih 15 obrana

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Poznata influencerica Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, podijelila je sa svojim pratiteljima na TikToku iznimno emotivan trenutak, slaveći povijesni uspjeh svog supruga, nogometnog vratara Eloyja Rooma. U videu koji je brzo privukao pažnju, Zorannah je kroz suze radosnice ispričala o nevjerojatnoj utakmici koja je njezinog supruga i njegovu reprezentaciju upisala u nogometnu povijest.

Njezin suprug vratar je reprezentacije Curaçaa. U utakmici grupne faze protiv Ekvadora, koja je završila rezultatom 0:0, Room je bio apsolutni heroj. Njegovih nevjerojatnih 15 obrana osiguralo je Curaçau prvi, povijesni bod na svjetskim prvenstvima.

Foto: screenshoot/Instagram

Upravo je taj nevjerojatan uspjeh Zorannah proslavila u svom videu. Vidno emotivna i ponosna, s očima punim suza, obratila se kameri kako bi podijelila detalje suprugove izvanredne izvedbe.

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​- Upravo je ispisao povijest za sebe, za svoj tim i za Svjetsko prvenstvo. Dobio je savršenu ocjenu 10 i imao je 15 obrana - ispričala je u videu, dodavši kako je izjednačio rekord Tima Howarda za najviše obrana u regularnom vremenu. Zorannah je istaknula i kako je predvidjela takav ishod. 

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​- Manifestirala sam ovo prije točno devet dana. Rekla sam to u videima i nitko mi nije vjerovao - otkrila je.

@_zorannah History!!! @eloyroomgk @Concacaf @FIFA World Cup @FIFA #fifaworldcup2026 #eloyroom #curacao ♬ original sound - zorannah

Eloy i Zorana upoznali su se preko popularne aplikacije za upoznavanje, svoju vezu potvrdili su u lipnju 2023., a u veljači ove godine su se i vjenčali. 

*uz korištenje AI-ja
 

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