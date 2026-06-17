Ana Marija Veselčić progovorila o prvoj sezoni 'Divljih pčela'

Ana Marija Veselčić, koja je u seriji 'Divlje pčele' utjelovila je lik Katarine Runje, nakon dramatičnog finala prve sezone otkrila je za RTL.hr kako se nosi s popularnošću te se i osvrnula na nevjerojatne reakcije publike. Priznala je da je i ona sama iznenađena velikom gledanošću serije, a snažne emocije publike samo su potvrdile da su mjeseci napornog rada urodili plodom na najbolji mogući način. Iako je serija doživjela regionalnu popularnost, Veselčič priznaje da tu razinu uspjeha i zanimanja kod publike nije mogla ni zamisliti.

- Stvarno nisam o tome razmišljala tako, ali moram priznati da, iako se tome nisam nadala, da mi je to jako lijepo - rekla je skromno.

Foto: rtl

Ana Marija dobiva mnogobrojne znatiželjne upite te poruke podrške no kako tvrdi u srce su joj se posebno urezale one poruke najmlađih gledatelja, odnosno njihovih roditelja.

- Često dobijem zahtjeve da čestitam djeci rođendane i to mi je nešto što me jako veseli - kaže Veselčić.

Gledatelji su toliko uvučeni u priču serije da joj i dalje, nakon finala sezone, svakodnevno šalju poruke s upitima o sudbini njezina lika.

- Još dobivam poruke: 'Što će biti, koliko je presudu dobila?' i tako to - rekla je uz osmijeh.

Snimanje je trajalo mjesecima, a golemi zajednički trud stvorio je posebnu atmosferu na setu, te su se u takvom okruženju za mladu glumicu stvorili odnosi koji će trajati duže od jedne sezone serije. Ana Marija je na pitanje što će joj najviše nedostajati sada kad su se kamere ugasile brzo i bez razmišljanja odgovorila da su to njene kolege s kojima je dijelila sve trenutke na setu.

- Pa, ova prijateljstva koje sam stvorila u ovoj ekipi, pogotovo moje sestrice - istaknula je.

Nakon velikog dramatičnog finala koje je prikovalo gledatelje uz male ekrane, prva sezona iznimno popularne serije postavila je visoke standarde i ostavila publiku u nestrpljivom iščekivanju nastavka. Ana Marija je u intervjuu za RTL.hr također otkrila na čemu će se temeljiti uspjeh novih epizoda i zašto vjeruje da nastavak neće razočarati vjerne obožavatelje.

- Pa, adut je isto kao i u prvoj sezoni, odlična priča - rekla je Ana Marija.

Prema njezinim riječima, scenaristi su ponovno pripremili priču punu zapleta, a ključna snaga novih epizoda leži u nepredvidivosti.

- Čeka vas jako puno toga - izjavila je.

Foto: rtl

Za kraj glumica je uputila i kratku poruku obožavateljima koji nestrpljivo čekaju novu sezonu svoje omiljene serije.

- Hvala vam puno što ste pratili prvu sezonu i nećemo vas razočarati u drugoj - rekla je glumica i tako obožavateljima najavila još jednu uzbudljivu i napetu sezonu.