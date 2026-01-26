'Čelične magnolije' uz empatiju i smijeh potiču na razmišljanje

'Čelične magnolije' predstava je koja dokazuje da se, kad nešto istinski poželiš, svemir uroti da ti pomogne. Zašto? Otkrit ćete možda poslije. Predstava je duhovita, brza i nježna, a ono što mi je najdraže jest da svaka glumica blista u svojoj ulozi, dok cjelina govori o tome kako u životu uvijek ima smijeha kroz suze i da od tog osjećaja ne treba bježati, rekla je Sara Stanić, koja tumači jednu od uloga u predstavi, no ujedno je osnivačica FAKin Teatra, uz dramaturginju Kristinu Kegljen.

Ova topla, duhovita i dirljiva kazališna priča o ljudskoj povezanosti, otpornosti i prijateljstvu premijerno je izvedena 25. travnja 2025. na Sceni Ribnjak, a zbog velikog interesa publike predstava nastavlja svoj kazališni život, pa je na rasporedu 1. veljače na Sceni Ribnjak.

Iako su u središtu radnje snažne žene, teme koje "Čelične magnolije" obrađuju univerzalne su i bliske svima, bez obzira na spol ili životno iskustvo. Predstava poziva na empatiju, smijeh i razmišljanje o važnosti bliskosti i međusobnog razumijevanja u izazovnim životnim trenucima.

Radnja je smještena u mali američki grad, u frizerski salon Truvy, koji postaje središte zajednice i utočište u kojem se dijele tuge i radosti. Dolazak pridošlice Annelle pokreće niz događaja koji povezuju živote socijalne radnice M'Lynn i njezine kćeri Shelby, ekscentrične Ouiser te galantne udovice bivšega gradonačelnika Clairee. Kroz svakodnevne rituale, humor i životne lomove, predstava donosi priču o hrabrosti, gubitku i snazi ženskog prijateljstva.

Režiju potpisuje Barbara Rocco, prijevod teksta Ivan Matković, dramaturgiju Kristina Kegljen, scenograf je Sanjin Rožić, kostimografkinja Žarka Krpan, a dizajner rasvjete Marijan Štrlek.

Uloge tumače: Sunčana Zelenika Konjević, Gordana Slivka, Nada Rocco, Irena Tereza Prpić, Katarina Arbanas de Romero i Sara Stanić Blažević, koja je ujedno autorica scenografije. Kostimografiju su osmislile same glumice, a fotografije potpisuje Bruno Lovrenčić.

Robert Harling napisao je “Čelične magnolije” kao posvetu svojoj preminuloj sestri. Junakinje su snažne žene, rastrgane između vlastitih želja i prepreka koje im nameće život. U kazališnom tekstu, praizvedenom 1987. godine na Broadwayu, nema muških likova, iako su česta tema razgovora. Harling je tekst preradio u filmski scenarij dopisavši muške uloge, a u filmu snimljenom 1989. nastupili su mnogi poznati glumci (Sally Field, Dolly Parton, Shirley MacLaine, Daryl Hannah, Olympia Dukakis, Sam Shepard, Dylan McDermott), a Julia Roberts za ulogu Shelby osvojila je Zlatni globus i bila prvi put nominirana za Oscara.