'Čelične magnolije' uz empatiju i smijeh potiču na razmišljanje

Piše Davor Lugarić,
'Čelične magnolije' uz empatiju i smijeh potiču na razmišljanje
Foto: PROMO

Predstava je topla, duhovita, brza i nježna, a svaka glumica blista u svojoj ulozi, kaže Sara Stanić. Na rasporedu je 1. veljače na Sceni Ribnjak

'Čelične magnolije' predstava je koja dokazuje da se, kad nešto istinski poželiš, svemir uroti da ti pomogne. Zašto? Otkrit ćete možda poslije. Predstava je duhovita, brza i nježna, a ono što mi je najdraže jest da svaka glumica blista u svojoj ulozi, dok cjelina govori o tome kako u životu uvijek ima smijeha kroz suze i da od tog osjećaja ne treba bježati, rekla je Sara Stanić, koja tumači jednu od uloga u predstavi, no ujedno je osnivačica FAKin Teatra, uz dramaturginju Kristinu Kegljen.

Ova topla, duhovita i dirljiva kazališna priča o ljudskoj povezanosti, otpornosti i prijateljstvu premijerno je izvedena 25. travnja 2025. na Sceni Ribnjak, a zbog velikog interesa publike predstava nastavlja svoj kazališni život, pa je na rasporedu 1. veljače na Sceni Ribnjak.

Foto: PROMO

Iako su u središtu radnje snažne žene, teme koje "Čelične magnolije" obrađuju univerzalne su i bliske svima, bez obzira na spol ili životno iskustvo. Predstava poziva na empatiju, smijeh i razmišljanje o važnosti bliskosti i međusobnog razumijevanja u izazovnim životnim trenucima.

Radnja je smještena u mali američki grad, u frizerski salon Truvy, koji postaje središte zajednice i utočište u kojem se dijele tuge i radosti. Dolazak pridošlice Annelle pokreće niz događaja koji povezuju živote socijalne radnice M'Lynn i njezine kćeri Shelby, ekscentrične Ouiser te galantne udovice bivšega gradonačelnika Clairee. Kroz svakodnevne rituale, humor i životne lomove, predstava donosi priču o hrabrosti, gubitku i snazi ženskog prijateljstva.

Režiju potpisuje Barbara Rocco, prijevod teksta Ivan Matković, dramaturgiju Kristina Kegljen, scenograf je Sanjin Rožić, kostimografkinja Žarka Krpan, a dizajner rasvjete Marijan Štrlek.

Foto: PROMO

Uloge tumače: Sunčana Zelenika Konjević, Gordana Slivka, Nada Rocco, Irena Tereza Prpić, Katarina Arbanas de Romero i Sara Stanić Blažević, koja je ujedno autorica scenografije. Kostimografiju su osmislile same glumice, a fotografije potpisuje Bruno Lovrenčić.

Robert Harling napisao je “Čelične magnolije” kao posvetu svojoj preminuloj sestri. Junakinje su snažne žene, rastrgane između vlastitih želja i prepreka koje im nameće život. U kazališnom tekstu, praizvedenom 1987. godine na Broadwayu, nema muških likova, iako su česta tema razgovora. Harling je tekst preradio u filmski scenarij dopisavši muške uloge, a u filmu snimljenom 1989. nastupili su mnogi poznati glumci (Sally Field, Dolly Parton, Shirley MacLaine, Daryl Hannah, Olympia Dukakis, Sam Shepard, Dylan McDermott), a Julia Roberts za ulogu Shelby osvojila je Zlatni globus i bila prvi put nominirana za Oscara.

