ANKETA Jeste li već pogledali film 'Svadba'? Sviđa li vam se?

Film 'Svadba' u srijedu je imao svečanu premijeru u Beogradu, a u Hrvatskoj je već oborio rekorde gledanosti. Kako je ranije priopćeno, film je od zagrebačke premijere 20. siječnja zaključno s prvim vikendom prikazivanja u Hrvatskoj pogledalo 170.496 gledatelja, dok ga je u Bosni i Hercegovini pogledalo 49.067 gledatelja, čime je dosegnuta impresivna brojka od 219.563 gledatelja. CineStar je prije par dana izvijestio kako je samo u svojim dvorana prodao 154.016 ulaznica.

POGLEDAJTE GALERIJU: Premijera filma 'Svadba' u Beogradu

Ekipa filma gostovala je nedavno u HRT-ovoj emisiji 'Kod nas doma', gdje su razgovarali o velikom uspjehu ove komedije, a na pitanje Barbare Kolar o nastavku, redatelj Šeregi rekao je da je već napisan te da je Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) odobrio nastavak u razvojnoj fazi.

Ranije je o tome govorio i za Radio Sarajevo. Na pitanje zašto nema bosanskohercegovačkih glumaca u filmu, rekao je kako je to - bilo namjerno, zato što će se dio radnje nastavka odvijati u Bosni i Hercegovini.

Film 'Svadba' govori o uspješnom hrvatskom poduzetniku koji na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom, dok istovremeno otkriva da mu je kći, koja studira u Londonu, trudna sa sinom srpskog ministra. Sve to pokreće niz obiteljskih, političkih i društvenih zapleta, pa film „u formi punokrvnog balkanskog anti-rom-coma”, kroz humor, satiru i emociju progovara o obitelji, identitetu, lojalnosti i ljubavi.

Uz Renea Bitorajca, Dragana Bjelogrlića, Lindu Begonja, Vesnu Trivalić, Anđelku Stević Žugić, Roka Sikavicu, Niku Grbelju i Marka Grabeža, u filmu glume Seka Sablić i Srđan Žika Todorović, Snježana Sinovčić Šiškov, Dejan Aćimović. Tu su i Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Denis Murić, Marko Miljković i Nevena Nerandžić.