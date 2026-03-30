Céline Dion najavila povratničke koncerte: 'Spremna sam za ovo'

Céline Dion najavila je svoj povratak na pozornicu, četiri godine nakon što joj je dijagnosticirano neizlječiva bolest koja utječe na njezin glas i sposobnost hodanja.

Zvijezda poznata po moćnim baladama poput “My Heart Will Go On” i “Because You Loved Me” održat će deset koncerata u pariškoj La Défense Arena, dvorani kapaciteta 40.000 mjesta, tijekom rujna i listopada.

Objava o povratku stigla je upravo na dan njezina 58. rođendana. U poruci objavljenoj na društvenim mrežama, Dion je svoj povratak opisala kao “najbolji dar u životu”.

“Zaista sam spremna za ovo”, poručila je obožavateljima u videu. “Osjećam se dobro, snažno, uzbuđeno, naravno, ali i pomalo nervozno.”

Govoreći o svom zdravstvenom stanju, pjevačica je istaknula: “Odlično sam, uspješno kontroliram svoje zdravlje i osjećam se dobro. Ponovno pjevam, čak i pomalo plešem.”

Dodala je i emotivnu poruku podrške koju je primala tijekom proteklih godina: “Moram vam reći nešto vrlo važno – tijekom ovih godina svaki dan osjećala sam vaše molitve i podršku, vašu dobrotu i ljubav.”

“Zahvalna sam svima vama. Jedva čekam ponovno vas vidjeti”, poručila je.

Dion, jedna od najprodavanijih izvođačica svih vremena, nije nastupala uživo još od koncerta održanog 8. ožujka 2020. u Newark, piše BBC.

Njezina turneja “Courage” prekinuta je zbog izbijanja pandemije COVID-19, nakon čega je bila prisiljena otkazati sve buduće nastupe zbog zdravstvenih razloga.

Ulaznice za povratničke koncerte bit će u prodaji od 7. travnja, a očekuje se iznimno velik interes publike. Obožavatelji već od utorka, 31. ožujka, mogu iskazati interes putem njezine službene internetske stranice.

