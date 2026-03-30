Obavijesti

Show

Komentari 0
NAKON DUGE PAUZE

Céline Dion najavila povratničke koncerte: 'Spremna sam za ovo'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
7
Foto: Instagram

Nakon četiri godine borbe s teškom bolešću koja utječe na glas i kretanje, svjetska glazbena diva vraća se na pozornicu velikim nizom koncerata

Céline Dion najavila je svoj povratak na pozornicu, četiri godine nakon što joj je dijagnosticirano neizlječiva bolest koja utječe na njezin glas i sposobnost hodanja.

Zvijezda poznata po moćnim baladama poput “My Heart Will Go On” i “Because You Loved Me” održat će deset koncerata u pariškoj La Défense Arena, dvorani kapaciteta 40.000 mjesta, tijekom rujna i listopada.

Objava o povratku stigla je upravo na dan njezina 58. rođendana. U poruci objavljenoj na društvenim mrežama, Dion je svoj povratak opisala kao “najbolji dar u životu”.

“Zaista sam spremna za ovo”, poručila je obožavateljima u videu. “Osjećam se dobro, snažno, uzbuđeno, naravno, ali i pomalo nervozno.”

Govoreći o svom zdravstvenom stanju, pjevačica je istaknula: “Odlično sam, uspješno kontroliram svoje zdravlje i osjećam se dobro. Ponovno pjevam, čak i pomalo plešem.”

Dodala je i emotivnu poruku podrške koju je primala tijekom proteklih godina: “Moram vam reći nešto vrlo važno – tijekom ovih godina svaki dan osjećala sam vaše molitve i podršku, vašu dobrotu i ljubav.”

"I Am: Celine Dion" special event screening in New York
Foto: Andrew Kelly

“Zahvalna sam svima vama. Jedva čekam ponovno vas vidjeti”, poručila je.

Dion, jedna od najprodavanijih izvođačica svih vremena, nije nastupala uživo još od koncerta održanog 8. ožujka 2020. u Newark, piše BBC.

Njezina turneja “Courage” prekinuta je zbog izbijanja pandemije COVID-19, nakon čega je bila prisiljena otkazati sve buduće nastupe zbog zdravstvenih razloga.

Ulaznice za povratničke koncerte bit će u prodaji od 7. travnja, a očekuje se iznimno velik interes publike. Obožavatelji već od utorka, 31. ožujka, mogu iskazati interes putem njezine službene internetske stranice.

DIVA SLAVI ROĐENDAN S 26 godina starijim suprugom osvojila je svijet: Bolesti koje su ih pogodile promijenile su sve
S 26 godina starijim suprugom osvojila je svijet: Bolesti koje su ih pogodile promijenile su sve

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovi slavni frajeri pokazali su 'alatke' zbog uloge: Jednom su uzeli dvojnika zbog veličine
HOLLYWOODSKI CENTIMETRI

FOTO Ovi slavni frajeri pokazali su 'alatke' zbog uloge: Jednom su uzeli dvojnika zbog veličine

Glumačke zvijezde, osim što su veliki šarmeri i zavodnici, mogu se pohvaliti s još nekim karakteristikama. Neki su se u svojim filmovima skinuli do kraja, dok su drugi odlučili na setu uvijek biti obučeni. Veličina njihovih 'alatki' vječna je tema od interesa
Večeras je stota epizoda Divljih pčela! Evo što će se događati...
MNOGIMA OMILJENA SERIJA

Večeras je stota epizoda Divljih pčela! Evo što će se događati...

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je okrugla, stota epizoda serije koja posljednjih mjeseci ne prestaje oduševljavati domaću publiku!
Pokos objavila staru fotografiju s Lanom Radeljak: 'Ne znam je li ovo prikladno, možda zažalim'
'NEOBIČNO JE...'

Pokos objavila staru fotografiju s Lanom Radeljak: 'Ne znam je li ovo prikladno, možda zažalim'

Lana Radeljak prisjetila se u Dolores Lambaše, tragično preminule glumice koja bi u nedjelju proslavila rođendan. Nakon toga oglasila se i Vlatka Pokos

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026