S 26 godina starijim suprugom osvojila je svijet: Bolesti koje su ih pogodile promijenile su sve

Celine Dion najkomercijalnija je kanadska pjevačica koja je tijekom zavidne karijere prodala preko 200 milijuna albuma. Poznata je po bezvremenskim hitovima koje je snimala na francuskom i engleskom, a u svijetu showbiza je odmalena.

Céline Marie Claudette Dion rođena je 30. ožujka 1968. godine u Charlemagneu kao najmlađa od 14-ero djece. Odrasla je u glazbenoj obitelji. Njezini roditelji oformili su glazbenu skupinu Dion's Family s kojom je Celine bila na turneji još dok je bila beba. Kasnije su otvorili bar u kojem je glazbenica oduševljavala publiku dok je imala samo pet godina. Imala je 12 kada je snimila demo snimku koju je napisala s majkom, a njezini roditelji snimku su poslali menadžeru Reneu Angelilu koji je u tom trenutku vodio karijeru francuske pjevačice Ginette Reno. Angelil ju je odmah potpisao uz uvjet da ima potpunu kontrolu nad njezinom karijerom. Vlastiti dom je stavio pod hipoteku kako bi financirao njezin prvi studijski album "La Voix du bon Dieu".

Do svoje 18. godine Dion je snimila devet studijskih albuma na francuskom jeziku te je osvojila brojne ugledne nagrade. Godine 1988. pobijedila je na Eurosongu u Dublinu, a njezin nastup gledao je čitav svijet. Pri album an engleskom jeziku "Unison" snimila je 1990. godine. Svjetsku slavu postigla je dvije godine kasnije kada je snimila naslovnu pjesmu crtanoga filma "Ljepotica i zvijer". Pjesma je dobila nagrade Grammy i Oscar, a Celine je vinula u zvijezde. Albumom "The Colour of My Love" iz 1993. osvojila je čitav svijet te je od onda postala poznata po emotivno nabijenim baladama. "When I Fall in Love" i "The Power of Love" postali su njezini najpoznatiji hitovi, a nastupom na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. učvrstila je status jedne od najvećih zvijezda svijeta.

Godinu kasnije dobila je priliku koja joj je još jednom promijenila život. Otpjevala je "My Heart Will Go On", naslovnu pjesmu filma "Titanik" te je ušla u legendu. Dobila je niz priznanja za singl koji danas uživa kultni status. Neumorno je snimala albume i dalje te je rasprodavala turneje diljem svijeta.

U međuvremenu ju je sreća pratila i na privatnome planu. Godine 1994. udala se za menadžera Renea Angelila koji je 26 godina bio stariji od nje. Rene se rastao od bivše žene još 80-ih godina, malo nakon što su Celine i on započeli aferu. Početkom 2000-ih pjevačica je objavila da uzima pauzu što se glazbene karijere tiče kako bi se posvetila obitelji. Rene i ona su godinama pokušavali proširiti obitelj, a na kraju su se odlučili za umjetnu oplodnju. Zajedno su dobili tri sina.

Iako je nastavila nizati hitove i turneje nakon porodiljnog, problemi za Celine Dion započeli su 2014. godine kada je otkazala nekoliko koncerata. Njezinom suprugu dijagnosticirali su rak grla još godinama ranije, no bolest mu se vratila te je htjela biti uz njega.

- Kada vidiš voljenu odobu koja se bori s rakom, to uvelike utječe na tebe. Imaš dvije opcije. Žaliti sebe ili mu pomoći. Odlučila sam biti uz njega i boriti se do zadnjega daha - komentirala je Dion onda za USA Today.

Angelil je preminuo 14. siječnja 2016. godine u njihovu domu u Las Vegasu.

I sama je imala problema, a kako su njezini publicisti komentirali onda, imala je upalu mišića glasnica. Unatoč velikoj boli nakon suprugove smrti, nastavila je pjevati i nastupati sve do 2019. godine. Pjevačica je 2022. otkrila da ima SPS, autoimunu bolest koja uzrokuje tešku mišićnu napetost i grčeve. Istaknula je kako bolest veoma utječe na njezin svakodnevni život te da ponekad ne može hodati normalno, a ni pjevati. Otkazala je brojne nastupe, a obožavatelji su u nekoliko navrata komentirali kako se boje za njezino zdravlje.