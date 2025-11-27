Obavijesti

NASMIJEŠENA

Céline Dion oduševila pratitelje novim pojavljivanjem: Predivan je podsjetnik da malo usporimo

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Glazbena diva, koja pati od sindroma ukočene osobe, obratile se svojim pratiteljima na društvenim mrežama koji su bili oduševljeni njenim potezom

Pjevačica Céline Dion (57) javila se na društvenim mrežama i u rijetkom pojavljivanju svima čestitala Dan zahvalnosti. S obzirom na to da boluje od teške bolesti, mnogi su komentirali kako se vidi napredak u njenom zdravstvenom stanju.

- Dragi prijatelji, danas je predivan podsjetnik da usporimo, duboko udahnemo i zahvalimo. Ima nešto snažno u tome da se okupimo s onima koje volimo – bilo za stolom punim hrane, preko telefona ili samo u srcu. Tako sam zahvalna svojoj obitelji i trenucima koje dijelimo, a koji mi znače cijeli svijet. Neka vaš Dan zahvalnosti bude ispunjen radošću, mirom i zahvalnošću za sve – čak i za one male stvari. Sretan Dan zahvalnosti, od mene i moje obitelji… vama i vašima - rekla je Kanađanka.

Inače, Celine je 2022. godine otkrila da pati od sindroma ukočene osobe (SPS) i tada je otkazala koncerte svoje turneje.

Sindrom ukočene osobe rijedak je neurološki poremećaj koji uzrokuje ukočenost mišića i bolne grčeve koji dolaze i prolaze i mogu se pogoršati tijekom vremena.

Foto: Instagram/

U videu postavljenom u to vrijeme na njezinom Instagram profilu, pjevačica je emotivno objasnila: 'Nažalost, ovi grčevi utječu na svaki aspekt mog svakodnevnog života'.

- Ponekad stvara poteškoće dok hodam i ne dopušta mi da koristim svoje glasnice da pjevam na način na koji sam navikla. Svaki dan naporno radim sa svojim terapeutom kako bih vratila svoju snagu i sposobnost za ponovni nastup, ali moram priznati da je to bila borba. Jedino što znam je pjevati. To je ono što sam radila cijeli život i to je ono što najviše volim raditi - rekla je tada u emotivnom videu.

