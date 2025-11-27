Céline Dion oduševila pratitelje novim pojavljivanjem: Predivan je podsjetnik da malo usporimo

Pjevačica Céline Dion (57) javila se na društvenim mrežama i u rijetkom pojavljivanju svima čestitala Dan zahvalnosti. S obzirom na to da boluje od teške bolesti, mnogi su komentirali kako se vidi napredak u njenom zdravstvenom stanju.

- Dragi prijatelji, danas je predivan podsjetnik da usporimo, duboko udahnemo i zahvalimo. Ima nešto snažno u tome da se okupimo s onima koje volimo – bilo za stolom punim hrane, preko telefona ili samo u srcu. Tako sam zahvalna svojoj obitelji i trenucima koje dijelimo, a koji mi znače cijeli svijet. Neka vaš Dan zahvalnosti bude ispunjen radošću, mirom i zahvalnošću za sve – čak i za one male stvari. Sretan Dan zahvalnosti, od mene i moje obitelji… vama i vašima - rekla je Kanađanka.

Inače, Celine je 2022. godine otkrila da pati od sindroma ukočene osobe (SPS) i tada je otkazala koncerte svoje turneje.

Sindrom ukočene osobe rijedak je neurološki poremećaj koji uzrokuje ukočenost mišića i bolne grčeve koji dolaze i prolaze i mogu se pogoršati tijekom vremena.

U videu postavljenom u to vrijeme na njezinom Instagram profilu, pjevačica je emotivno objasnila: 'Nažalost, ovi grčevi utječu na svaki aspekt mog svakodnevnog života'.

- Ponekad stvara poteškoće dok hodam i ne dopušta mi da koristim svoje glasnice da pjevam na način na koji sam navikla. Svaki dan naporno radim sa svojim terapeutom kako bih vratila svoju snagu i sposobnost za ponovni nastup, ali moram priznati da je to bila borba. Jedino što znam je pjevati. To je ono što sam radila cijeli život i to je ono što najviše volim raditi - rekla je tada u emotivnom videu.