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Čeljuska: Pitaju me zašto sam otišla s televizije, 4 su razloga

Piše Maša Mai Čigir,
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Čeljuska: Pitaju me zašto sam otišla s televizije, 4 su razloga
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Zagreb: Voditeljica na HRT-u Tončica Čeljuska | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

U opuštenom videu iz rodne Dalmacije progovorila je o odluci koja je iznenadila mnoge gledatelje

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Bivša voditeljica i novinarka Tončica Čeljuska javila se pratiteljima iz Baške Vode te na šaljiv način otkrila zašto je odlučila napustiti Prisavlje.

- Ljudi me dan danas znaju pitati: 'Koji su razlozi, zašto si otišla s televizije?'. A ja im kažem, najmanje su četiri razloga: lipanj, srpanj, kolovoz i rujan na moru'. Znači ta mogućnost da budem na moru, na plaži i da uživam u ovoj ljepoti, jednostavno mi je neodoljiva - rekla je na TikToku.

@tonka369 4 glavna razloga#baškavodacroatia #dalmacijausrcu💖🇭🇷 ♬ Bloom of Spring - Comflow

Čeljuska u videu bezbrižno šeta rodnom Baškom Vodom u šarenoj ljetnoj haljini. Čini se kako joj dalmatinski ritam života itekako odgovara. 

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Bivša voditeljica često objavljuje videe u kojima govori o mentalnom i fizičkom zdravlju, osobnom razvoje te komunikacijskim vještinama. 

Zagreb: Tončica Čeljuska, novinarka i voditeljica na HRT-u
Zagreb: Tončica Čeljuska, novinarka i voditeljica na HRT-u | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Podsjetimo, Čeljuska je licencirana life coach, a početkom lipnja pridružila se Televiziji Dalmacija, gdje svoje dugogodišnje medijsko iskustvo prenosi kao trenerica i konzultantica.

Ona je prije godinu dana prihvatila otpremninu u sklopu restrukturiranja HRT-a. Prije par mjeseci rekla je u podcastu Krešimira Macana kako se 'sve poklopilo'. 

- Čovjek ima pravo željeti više i otputovati. Dio moje obitelji živi u inozemstvu. Htjela sam više vremena provoditi u Švicarskoj i tako dalje. Tako da, meni se sve poklopilo da nisam bila više tu, nisam više bila motivirana. Neki moji gledatelji, kao i ljudi koji me prate, kasnije su bili malo i ljuti na mene - rekla je tada. 

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