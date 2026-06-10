Čeljuska: Pitaju me zašto sam otišla s televizije, 4 su razloga

Bivša voditeljica i novinarka Tončica Čeljuska javila se pratiteljima iz Baške Vode te na šaljiv način otkrila zašto je odlučila napustiti Prisavlje.

- Ljudi me dan danas znaju pitati: 'Koji su razlozi, zašto si otišla s televizije?'. A ja im kažem, najmanje su četiri razloga: lipanj, srpanj, kolovoz i rujan na moru'. Znači ta mogućnost da budem na moru, na plaži i da uživam u ovoj ljepoti, jednostavno mi je neodoljiva - rekla je na TikToku.

Čeljuska u videu bezbrižno šeta rodnom Baškom Vodom u šarenoj ljetnoj haljini. Čini se kako joj dalmatinski ritam života itekako odgovara.

Bivša voditeljica često objavljuje videe u kojima govori o mentalnom i fizičkom zdravlju, osobnom razvoje te komunikacijskim vještinama.

Zagreb: Tončica Čeljuska, novinarka i voditeljica na HRT-u | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Podsjetimo, Čeljuska je licencirana life coach, a početkom lipnja pridružila se Televiziji Dalmacija, gdje svoje dugogodišnje medijsko iskustvo prenosi kao trenerica i konzultantica.

Ona je prije godinu dana prihvatila otpremninu u sklopu restrukturiranja HRT-a. Prije par mjeseci rekla je u podcastu Krešimira Macana kako se 'sve poklopilo'.

- Čovjek ima pravo željeti više i otputovati. Dio moje obitelji živi u inozemstvu. Htjela sam više vremena provoditi u Švicarskoj i tako dalje. Tako da, meni se sve poklopilo da nisam bila više tu, nisam više bila motivirana. Neki moji gledatelji, kao i ljudi koji me prate, kasnije su bili malo i ljuti na mene - rekla je tada.