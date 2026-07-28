Pomirili su se Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog'! Objavili su video poljupca...

Anastasia Kaleb (23) i Petar Rašić (30) zajedno su završili prošlu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' nakon čega su neko vrijeme nastavili vezu. No nedavno su krenule glasine kako je ljubavi došao kraj. Oni su tada maknuli s društvenih mreža zajedničke fotografije, a javnost koja je pratila njihovu ljubavnu priču na malim ekranima je danima čekala da se netko od njih oglasi.

Tada je to učinila Anastasia, koja je za Net.hr rekla: 'Iz poštovanja prema našem odnosu, neću iznositi detalje našeg prekida. Mogu samo reći da je odluka bila moja nakon što je narušeno ono što smatram temeljem svake veze. Petru želim sve najbolje'.

No izgleda da su se Anastasia i Petar ipak pomirili jer je ona na svom Instagram profilu objavila kratki video njih dvoje u zagrljaju, a uslijedio je i poljubac. Na idućoj je Instagram priči objavila Petrovu fotografiju na koju je napisala 'moja ljubav.'. I Petar je na svom Instagram profilu objavio fotku Anastasije s leđa, ali možemo biti sigurni da je riječ o njoj jer na sebi ima istu odjeću kao na videu u kojem se ljube.

Foto: instagram

Već su prije nekoliko dana njihovi pratitelji počeli nagađati da se par pomirio. Naime, na društvenim mrežama su oboje vratili zajedničke fotografije, pri čemu je na Anastasijinom profilu njihova fotografija iz travnja, nakon što je show završio, 'prikvačena', odnosno prva na redu. Anastasia je prije objavila i par svojih fotografija, a među onima koji su joj komentirali u objavama bio je upravo i Petar! On je stavio emotikone vatre i srca, a Anastasia mu je 'lajkala' komentar i odgovorila mu također emotikonom srca.