<p>Glumac <strong>Marko Braić</strong> prvi je stao na pozornicu večerašnjeg showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Uskočio je u kostim punašne reperice Lizzo.</p><p>- Ta samosvijest koju si dočarao, to njeno samopouzdanje, baš si prštao samopouzdanjem. Ona je jedna žena raskošnih oblina koja je pokazala da dimenzije 90:60:90 nisu uvjet da budemo prekrasne, lijepe, karizmatične, privlačne, nego je bitno kako se osjećamo u svojoj koži, da nam je lijepo - komentirala je Nives.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>'Ti stvarno uđeš u ulogu do kraja i ja ti na tome iskreno čestitam, to nije nimalo lako. Otpjevao si fantastično. Ovo je himna samopoštovanja', rekla mu je Indira.</p><p><strong>Mario Valentić</strong> na pozornicu je izašao kao Mladen Badovinac iz TBF-a i izveo hit pjesmu 'Veseljko'.</p><p>- Vidjelo se da si se dao, da si se trudio. Bilo je u tome puno prepoznatljivih dijelova, a meni je najdraže da si se ti u to ubacio i da je tebi bilo lijepo - rekao je Goran. 'Toliko si zabavan, ja se toliko nasmijem kad se ti pojaviš na pozornici, ali ti se iskreno i divim jer se u potpunosti uneseš u svoju ulogu. Puno je tu riječi, bilo je tu glume, svega…', kazala je Indira.</p><p>Ove smo nedjelje <strong>Sinišu Ružića</strong> gledali kao rasplesanu i energičnu Emiliju Kokić. Koliko je uspio u svojoj transformaciji komentirao je žiri. ''Kad ti dođeš na pozornicu, nikad nije dosadno. Bio si Emilija Kokić na trenutke. Neću govoriti o greškama jer su potpuno nebitne. Ovaj mi je nastup uljepšao dan'', komentirao je Igor. ''Ako Emilija gleda, reći će da je ovo bilo ludilo i da je ovo bio tvoj apsolutni vrhunac'', rekla je Indira.</p><p><strong>Fabijan Pavao Medvešek </strong>s gitarom u rukama, izveo je bezvremenski hit 'Nothing Else Matters' kao James Hetfield, frontman Metallice. 'Ti si metalac u duši. Ovo je tvoja pjesma koliko si je uvjerljivo izveo, duboko, karizmatično, ekspresivno, rasturio si', kazala je India. 'Tvoj je vokal bio nevjerojatan, moćan, osjećajan, heavy. Sviđa mi se kako si se igrao s njim pogotovo na otvornicima. To je lijepo i uvjerljivo zvučalo, baš kao i kod Jamesa', istaknula je Nives te dodala da je njegov problem to što je uvijek zgodniji od originala i da mu šminka i maska uopće ne pomažu.</p><p><strong>Lanu Klingor Mihić</strong> imali smo prilike gledati kao senzualnu pjevačicu Kasandru. zvijezdu 90-ih, koja već dugi niz godina nije medijski eksponirana. 'Pogodila si njezinu boju glasa. Jedva sam čekala da čujem kako će to zvučati, zvučalo je fantastično bez greške. Dominantnost, mistika, nastup i koreografija, sve si polovila i bilo je prelijepo gledati i slušati', rekla joj je Indira. 'Malo smo zaboravili na Kasandru, divno si nas podsjetila. Pućila si usnice, stupala si kao ona. Super!', rekao je Igor.</p>