Tko će odnijeti veliku pobjedu na 70. izdanju Eurosonga večeras? U dvije polufinalne večeri biralo se po 10 izvođača od njih 15, a još pet mjesta u finalu su direktno dobili predstavnici Francuske, Italije, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva te zemlja domaćin Austrija. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupaju 13. po redu. Pitali smo ChatGPT što numerološki taj broj predstavlja za njih na Eurosongu. Evo što nam je odgovorio.

- U numerologiji broj 13 ima dosta snažnu i 'tešku' reputaciju, ali ne nužno negativnu. Često se naziva brojem transformacije, rušenja starog i stvaranja novog - stoji u odgovoru. Broj 1, navodi ChatGPT, predstavlja 'početak, individualnost, volju i proboj', dok 3 simbolizira 'kreativnost, izražavanje, umjetnost, emociju i komunikaciju'.

- Zbroj 1 i 3 daj 4, a četvorka je boj strukture, rada, discipline, temelja, stabilnosti nakon kaosa. Zato se broj 13 često tumači kao prolazak kroz promjenu kako bi nastalo nešto čvršće i autentičnije - odgovara.

- Za nastup grupe Lelek u finalu Eurosonga, numerolog bi mogao reći da broj 13 nosi energiju upečatljivog dojma, mogućnost iznenađenja, nastupa koji ostaje zapamćen, 'drugačije' ili hrabru umjetničku vibru. Posebno jer je Eurosong često pozornica gdje upravo neobični i emocionalno jaki nastupi probiju očekivanja, a broj 13 simbolički voli rušiti pravila i ostaviti trag - stoji nadalje.

- Naravno, numerologija je simbolična interpretacija, više igra značenja i arhetipova nego predviđanje stvarnih ishoda - zaključno odgovara ChatGPT.

Nastupale 13. u finalu Dore

Broj 13 bio je sretan za grupu Lelek na Dori, jer su u finalu natjecanja nastupale upravo pod tim rednim brojem i pomele konkurenciju. A isti je broj bio za natjecatelje Dore sretan i u još nekoliko navrata.

Maja Blagdan nastupala je 13. na Dori 1996. a u Oslu na Eurosongu završila četvrta. Sreća se nastavila 2005. kada su Boris Novković i Ansambl Lado s pjesmom 'Vukovi umiru sami' nastupili 13. i otišli na Eurosong. Kraljevi ulice & 75 cents su 2008. s pjesmom "Romanca" slavili te su nas predstavljali na Eurosongu u Beogradu.

Ni novija povijest ne zaostaje sa sretnim brojem 13. Godine 2021. Albina je s pjesmom "Tick-Tock" nastupala 13. po redu te je oduševila publiku i žiri, a Hrvatsku je te godine predstavljala na Euroviziji u Rotterdamu. Prošle godine je Marko Bošnjak pobjedom s "Poison Cake" potvrdio da trinaestica na Dori ima posebnu moć. Pobijedio je u finalu i pjesmu predstavio na eurovizijskoj pozornici u švicarskom Baselu.