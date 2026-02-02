Obavijesti

OŠTRA KRITIKA

Cenzurirali dio govora Billie Eilish u televizijskom prijenosu, evo što je pjevačica poručila

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

CBS je u televizijskom prijenosu cenzurirao dio govora Bille Eilish dok je primala nagradu za Pjesmu godine na dodjeli Grammyja

Pjevačica Billie Eilish i njezin brat Finneas O’Connell osvojili su prestižnu kategoriju Pjesma godina na sinoćnjoj dodjeli Grammyja za singl "Wildflower". Nagradu im je uručila Carole King, a pjevačica je u govoru uputila oštru kritiku američkoj imigracijskoj službi ICE.

- Svi koji su bili nominirani u ovoj kategoriji su nevjerojatni. Volim vas sve i jako sam počašćena svakoga puta kada dođem u ovu prostoriju - započela je Eilish.

- Koliko god se osjećam zahvalnom, iskreno mislim da ne trebam reći ništa drugo osim da nitko nije ilegalan na ukradenoj zemlji. Teško je znati što trebam reći i napraviti sada, ali osjećam se vrlo inspirirano u ovoj prostoriji - nastavila je. Pjevačica je na crvenom tepihu nosila bedž s porukom "ICE OUT" koji posljednjih dana nose brojne druge zvijezde. Istaknula je kako bi javnost trebala nastaviti boriti se i prosvjedovati.

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

- J*** ICE, to je sve što imam za reći - zaključila je Billie Eilish, a CBS je posljednji dio njezina govora cenzurirao u televizijskom prijenosu. 

Dodjela Grammyja održana je u nedjelju navečer u Crypto.com Areni u Los Angelesu, a domaćin nagrade bio je komičar Trevor Noah. 

