Cesarica Top 10: Utrka za Hit godine dobiva prve obrise

Glazbena nagrada Cesarica, koja već godinama prati i nagrađuje najuspješnije domaće pjesme, autore i izvođače, ulazi u novu fazu razvoja i odmah donosi prve naznake kako će izgledati utrka za Hit 2026. godine! Kroz osvježeni model praćenja uspješnosti pjesama, objavljen je prvi Cesarica Top 10 za razdoblje od siječnja do ožujka, koji otkriva koje su pjesme obilježile početak godine – ali i koje su već sada u ozbiljnoj konkurenciji za najveći hit 2026.

Novi format uveden ove godine još preciznije prati stvarni život pjesama među publikom.

Umjesto dosadašnjeg modela izbora Hita mjeseca, Cesarica prelazi na kvartalni format – Cesarica Top 10, koji donosi širi i još realniji presjek glazbene scene. Svaka tri mjeseca objavljuje se lista od Top deset pjesama koje su u tom razdoblju ostvarile najveći ukupni doseg među publikom.

Top 10 se formira na temelju relevantnih i mjerljivih podataka: rezultata sa streaming servisa, radijskih emitiranja, prodaje ulaznica za koncerte izvođača, pozicija na relevantnim top ljestvicama te rezultata korištenja pjesama na društvenim mrežama. Upravo takav pristup omogućuje uvid u stvarnu popularnost pjesama – ne samo kroz kratkoročne skokove, već kroz kontinuitet i dugoročniji utjecaj.

Kroz redovite objave i analize pod nazivom “Cesarica brojke” na webu i društvenim mrežama nagrade, publika će tijekom godine moći pratiti kako pojedine pjesme žive među slušateljima – od digitalnih platformi do koncertnih pozornica. Ti uvidi mogli bi već unaprijed sugerirati koje bi se pjesme mogle naći među najuspješnijima u kvartalnim pregledima.

Na kraju godine, prema istom modelu, formirat će se i Cesarica Top 10 godine, odnosno pjesme koje ulaze u utrku za Hit godine. Publika će, kao i do sada, imati priliku dodatno potvrditi pobjednika svojim glasovima.

Uz Hit godine, dodjeljivat će se i nagrade Cesarica za Hit autora, Cesarica Bestseller i Digitalni Bestseller. A praksa proglašenja Cesarice Legend nastavit će se i ove godine. Tko će se naći u društvu velikih Nene Ninčevića i Jasne Zlokić i kome će pripasti treća statua legende koja je obilježila glazbenu scenu posljednjih desetljeća, saznat ćemo krajem 2026.

Novi format donosi jasniji pregled glazbenih trendova i daje pjesmama prostor da se razviju i potvrde među publikom, dok istovremeno zadržava transparentan sustav temeljen na konkretnim brojkama i stvarnom interesu slušatelja.