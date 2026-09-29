Roker Kiki Rahimovski i reper Nered snimili ljubavnu pjesmu

Roker Kristijan Rahimovski i zagrebački reper Marko Lasić Nered udružili su snage na novoj pjesmi "Ako me voliš". Riječ je o četvrtom singlu s Rahimovskijeva aktualnog albuma "Putnik", objavljenog u izdanju Loud digitala.

Nered potpisuje tekst, Rahimovski je autor glazbe i izvođač, a za produkciju je zadužen Natko Smoljan. Iako dolaze iz različitih glazbenih žanrova, dvojac je ovog puta spojio rock i hip-hop kroz pjesmu ljubavne tematike.

Pjesma govori o ljubavi i bliskosti, a Rahimovski joj je dao svoj prepoznatljiv vokal i mediteranski ugođaj. Upravo su na taj dio pjesme reagirali i oni koji su imali priliku čuti je prije objave.

POGLEDAJTE SPOT I POSLUŠAJTE PJESMU:

- Pjesma govori o pravoj ljubavi, a zanimljivo je da su nam ljudi koji su je dosad čuli često govorili kako ih melodija i Kristijanova interpretacija podsjećaju na onaj bezvremenski mediteranski, pomalo 'oliverovski' senzibilitet - rekao je Nered.

Njihova suradnja nije ostala samo na snimanju pjesme. Nered se pojavljuje uz Rahimovskog i u videospotu, koji je snimljen na Braču, na Zlatnom ratu. More, kamen i otočni krajolik poslužili su kao kulisa za spot, koji prati atmosferu novog singla.

Za Nereda je ovo malo drukčija autorska suradnja budući da je svoje stihove ovog puta prepustio rokerskom vokalu. Rahimovski tako nastavlja predstavljanje albuma "Putnik".

Foto: PROMO

Novom singlu prethodile su pjesme "Putnik", "Gorim" i "Nemaš me ko nekad". S naslovnom pjesmom albuma Rahimovski je nastupio na Zagrebačkom festivalu, a "Nemaš me ko nekad" predstavio je na Melodijama Jadrana.

Pjesme s albuma publika će uskoro moći čuti i uživo. Rahimovski će 12. studenog u zagrebačkom Saxu imati koncertnu promociju albuma "Putnik" uz svoj bend. Na repertoaru će se, uz pjesme s aktualnog albuma, naći odabrane pjesme iz njegova dosadašnjega glazbenog puta.

Vrata Saxa otvaraju se u 20 sati, program počinje u 21 sat, a nastup Kristijana Rahimovskog i benda zakazan je za 21.15. Ulaznice su dostupne putem Entrija.