FOTO Pokazala svoju guzu i gole grudi: Emily Ratajkowski uopće se ne srami pokazati figuru...

Prije nego što je postala profesionalna manekenka, okušala se u nogometu, baletu i glumi. Već kao tinejdžerica pokazivala je interes za scenske umjetnosti te je sudjelovala u lokalnim kazališnim produkcijama. Sa samo četrnaest godina potpisala je ugovor s agencijom Ford Models, jednom od najuglednijih modnih agencija na svijetu. U početku je radila kampanje za modne kataloge i trgovačke lance, a paralelno se pojavljivala na audicijama za televizijske projekte. | Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION/PIXSELL