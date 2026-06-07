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SLAVI 35. ROĐENDAN

FOTO Pokazala svoju guzu i gole grudi: Emily Ratajkowski uopće se ne srami pokazati figuru...

Emily Ratajkowski jedna je od najprepoznatljivijih svjetskih manekenki, glumica, autorica i aktivistica svoje generacije. Tijekom posljednjeg desetljeća izgradila je karijeru koja nadilazi okvire modne industrije, a obožavatelje na društvenim mrežama često intrigira svojim golišavim fotkama. Danas slavi 35. rođendan, a u galeriji provjerite sva njezina izdanja.
FOTO Pokazala svoju guzu i gole grudi: Emily Ratajkowski uopće se ne srami pokazati figuru...
Emily Ratajkowski je 7. lipnja 1991. godine u Londonu, gdje su njezini roditelji radili kao nastavnici. Iako je rođena u Ujedinjenom Kraljevstvu, najveći dio djetinjstva provela je u kalifornijskom gradu Encinitasu, nedaleko od San Diega. Odrastala je u umjetnički i intelektualno poticajnom okruženju. Njezin otac bavio se slikarstvom, a majka je predavala engleski jezik, što je kod Emily od ranih godina razvilo interes za umjetnost, književnost i društvena pitanja. | Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
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Emily Ratajkowski je 7. lipnja 1991. godine u Londonu, gdje su njezini roditelji radili kao nastavnici. Iako je rođena u Ujedinjenom Kraljevstvu, najveći dio djetinjstva provela je u kalifornijskom gradu Encinitasu, nedaleko od San Diega. Odrastala je u umjetnički i intelektualno poticajnom okruženju. Njezin otac bavio se slikarstvom, a majka je predavala engleski jezik, što je kod Emily od ranih godina razvilo interes za umjetnost, književnost i društvena pitanja. | Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
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