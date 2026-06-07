FOTO Pokazala svoju guzu i gole grudi: Emily Ratajkowski uopće se ne srami pokazati figuru...

Emily Ratajkowski jedna je od najprepoznatljivijih svjetskih manekenki, glumica, autorica i aktivistica svoje generacije. Tijekom posljednjeg desetljeća izgradila je karijeru koja nadilazi okvire modne industrije, a obožavatelje na društvenim mrežama često intrigira svojim golišavim fotkama. Danas slavi 35. rođendan, a u galeriji provjerite sva njezina izdanja.
Emily Ratajkowski je 7. lipnja 1991. godine u Londonu, gdje su njezini roditelji radili kao nastavnici. Iako je rođena u Ujedinjenom Kraljevstvu, najveći dio djetinjstva provela je u kalifornijskom gradu Encinitasu, nedaleko od San Diega. Odrastala je u umjetnički i intelektualno poticajnom okruženju. Njezin otac bavio se slikarstvom, a majka je predavala engleski jezik, što je kod Emily od ranih godina razvilo interes za umjetnost, književnost i društvena pitanja.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Emily Ratajkowski je 7. lipnja 1991. godine u Londonu, gdje su njezini roditelji radili kao nastavnici. Iako je rođena u Ujedinjenom Kraljevstvu, najveći dio djetinjstva provela je u kalifornijskom gradu Encinitasu, nedaleko od San Diega. Odrastala je u umjetnički i intelektualno poticajnom okruženju. Njezin otac bavio se slikarstvom, a majka je predavala engleski jezik, što je kod Emily od ranih godina razvilo interes za umjetnost, književnost i društvena pitanja.
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Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Emily Ratajkowski je 7. lipnja 1991. godine u Londonu, gdje su njezini roditelji radili kao nastavnici. Iako je rođena u Ujedinjenom Kraljevstvu, najveći dio djetinjstva provela je u kalifornijskom gradu Encinitasu, nedaleko od San Diega. Odrastala je u umjetnički i intelektualno poticajnom okruženju. Njezin otac bavio se slikarstvom, a majka je predavala engleski jezik, što je kod Emily od ranih godina razvilo interes za umjetnost, književnost i društvena pitanja.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Prije nego što je postala profesionalna manekenka, okušala se u nogometu, baletu i glumi. Već kao tinejdžerica pokazivala je interes za scenske umjetnosti te je sudjelovala u lokalnim kazališnim produkcijama. Sa samo četrnaest godina potpisala je ugovor s agencijom Ford Models, jednom od najuglednijih modnih agencija na svijetu. U početku je radila kampanje za modne kataloge i trgovačke lance, a paralelno se pojavljivala na audicijama za televizijske projekte.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION/PIXSELL
Prve glumačke korake napravila je u seriji "iCarly", gdje je imala manju ulogu, no veći uspjeh nije odmah uslijedio. Nakon kratkog studiranja na Sveučilištu UCLA odlučila je napustiti fakultet i potpuno se posvetiti modelingu.
| Foto: Instagram/Emily Ratajkowski
Prijelomni trenutak u njezinoj karijeri dogodio se 2012. godine kada se pojavila na naslovnici časopisa Treats!. Upravo je ta fotografija privukla pažnju producenata i redatelja koji su je angažirali za nekoliko glazbenih spotova. Najvažniji među njima bio je spot za pjesmu "Blurred Lines" Robina Thickea, u kojem su sudjelovali i Pharrell Williams te T.I.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Objavljen 2013. godine, spot je izazvao veliku medijsku pozornost i kontroverze. Dok su ga jedni kritizirali zbog navodne objektivizacije žena, drugi su ga smatrali satiričnim prikazom rodnih odnosa i seksualnosti. Bez obzira na različita tumačenja, upravo je taj projekt Emily Ratajkowski donio svjetsku slavu. U vrlo kratkom roku postala je jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije i često se nalazila na naslovnicama najvažnijih svjetskih časopisa.
| Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Nakon uspjeha u modelingu, počela je dobivati ozbiljnije glumačke angažmane. Njezina filmska karijera dobila je značajan zamah 2014. godine kada ju je redatelj David Fincher angažirao za film "Gone Girl", ekranizaciju istoimenog bestselera Gillian Flynn. Iako je imala sporednu ulogu, kritičari su primijetili njezinu uvjerljivu izvedbu.
| Foto: /Instagram
Uslijedile su uloge u filmovima "Entourage", "We Are Your Friends", gdje je glumila uz Zaca Efrona, te kasnije u projektima poput "I Feel Pretty", "Cruise" i "Welcome Home". Ipak, tijekom godina otvoreno je govorila o problemima s kojima se suočavala u Hollywoodu, ističući kako su je mnogi producenti i agenti promatrali prvenstveno kroz njezin fizički izgled, a ne glumačke sposobnosti. Zbog toga se postupno udaljila od filmske industrije.
| Foto: Instagram/Emily Ratajkowski
Paralelno s glumačkom karijerom nastavila je ostvarivati iznimne uspjehe u svijetu mode. Sudjelovala je na modnim revijama u New Yorku, Milanu i Parizu te surađivala s brojnim luksuznim modnim kućama i brendovima. Pojavljivala se na naslovnicama izdanja časopisa Vogue diljem svijeta, a modni stručnjaci svrstali su je među najutjecajnije modele svoje generacije.
| Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Osim rada pred kamerama, Emily se uspješno okušala i u poduzetništvu. Pokrenula je vlastiti brend kupaćih kostima Inamorata, koji je vrlo brzo stekao popularnost zahvaljujući modernom dizajnu i snažnoj prisutnosti na društvenim mrežama. Kasnije je surađivala i na razvoju modnih dodataka, nakita te kozmetičkih kampanja za poznate svjetske marke.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Jedan od važnijih trenutaka njezine karijere dogodio se 2021. godine objavom knjige eseja "My Body". U toj knjizi otvoreno progovara o vlastitim iskustvima u modnoj i zabavnoj industriji, odnosu prema vlastitom tijelu, seksualnosti, slavi i moći. Knjiga je postala bestseller te je izazvala brojne rasprave o položaju žena u suvremenom društvu.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Emily Ratajkowski poznata je i po svom aktivizmu. Dugogodišnja je zagovornica prava žena te je surađivala s organizacijom Planned Parenthood. Kao osoba koja se javno deklarira feministkinjom, često govori o slobodi seksualnog izražavanja, jednakosti spolova i pravu žena da same određuju način na koji žele predstavljati svoje tijelo.
| Foto: Instagram/
Politički je također aktivna. Podržavala je senatora Bernieja Sandersa tijekom njegovih predsjedničkih kampanja, a kasnije se uključivala i u druge društvene i političke inicijative. Njezini javni nastupi često privlače pozornost upravo zbog kombinacije modne karijere i društvenog angažmana.
| Foto: Instagram/
Na privatnom planu bila je u vezi s glazbenikom Jeffom Magidom, a 2018. godine iznenadila je javnost brzim vjenčanjem s glumcem i producentom Sebastianom Bear-McClardom. Par je 2021. godine dobio sina, no nekoliko godina kasnije njihov je brak završio razvodom.
| Foto: Profimedia/Pool
Nakon toga Emily je otvoreno govorila o vlastitom identitetu i seksualnosti, naglašavajući kako ne vjeruje u stroge kategorije kada je riječ o ljudskoj privlačnosti.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Screenshot Instagram
Foto Screenshot Instagram
Foto Instagram/
Foto screenshoot/Instagram
Foto Instagram
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Brendan McDermid
Foto Instagram/Emily Ratajkowski
Foto Daniele Mascolo/REUTERS
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto PROFIMEDIA
Foto Instagram/Emily Ratajkowski
Foto Doug Peters
Foto Instagram/Emily Ratajkowski
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Instagram/Emily Ratajkowski
Foto Doug Peters
Foto Instagram/Emily Ratajkowski