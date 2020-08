Cetinić je ljutita jer je miješaju sa Zlokić: Ova manipulacija i svinjarija se ponavlja jako dugo

<p>Pjevačica <strong>Meri Cetinić</strong> (67) je na Facebooku 'oplela' po medijima koji je, kako kaže, već dugo vremena miješaju s <strong>Jasnom Zlokić</strong> (65). </p><p>- Ova manipulacija i svinjarija se ponavlja već jako dugo po medijima. Stave sliku Jasne Zlokić i napišu da sam to ja. Tako mi prošle godine za moj jubilarni koncert za 40 godina samostalne karijere, novinarka iz našeg poznatog časopisa zatraži intervju, ali da me slika sa unučicom, iako je ja nemam, al' ima Jasna. Ili dođe novinarka iz Zagreba i napravi cijelu reportažu s mojim slikama u Blatu na Korčuli i onda objavi tekst u kojem se cijelo vrijeme spominje kako 'skitnica' provodi svoje vrijeme u Blatu - napisala je.</p><p>- Ili, izađe LP s najvećim hitovima osamdesetih i među njima 'Samo simpatija' s mojim imenom, a na naslovnici ploče velika fotografija Jasne Zlokić, iako na ploči nema nijedna njena pjesma. Eto, i na križaljci čitatelji trebaju napisati moje ime, iako je na slici Jasna!? Sve to slučajno!? - dodala je.</p><p>Njezina objava izazvala je reakcije brojnih pratitelja koji su je podržali.</p><p> </p><p>- Tko ne zna za Meri Cetinić, nema pojma o domaćoj glazbi. To je zlo ljubomore i zavisti, prije nego neznanja. Jer u Hrvatskoj nema puno glazbenih diva, može vas se nabrojati na prstima jedne ruke - jedan je od komentara.</p>