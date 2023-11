Ćetković: 'Zaprosio sam suprugu nakon 5 mjeseci i osramotio je! Prijović? Ma nije ona fenomen'

Iduće godine dolazim u Zagreb. 25 godina karijere moramo zaokružiti jednim lijepim koncertom. Reći po ne znam koji put: 'Hvala Zagrebe, hvala ljudima u Hrvatskoj. Hvala na svemu u čemu uživamo posljednjih par godina', govori nam Sergej Ćetković (47).

Simpatični crnogorski pjevač imat će dva razloga za slavlje 2024. godine. Uz 25 godina karijere, slavi i 25. godišnjicu braka sa suprugom Kristinom.

Suprugu zaprosio nakon pet mjeseci

- Od djetinjstva sam zaljubljen u nju, postojale su neke simpatije i neka kemija i ja sam znao da je to to, ali dogodilo se kad su se zvijezde poklopile - ispričao je pjevač jednom prilikom.

S obzirom na to da je Sergej oduvijek bio romantičan i luckast, takva je bila i prosidba. Suprugu Kristinu zaprosio je nakon pet mjeseci veze na Novu Godinu. Oteo je pjevačima mikrofon i pjevao joj ispred 500 ljudi.

- Ona je bila u čudu i rekla 'da mi više nikad nisi to napravio', ali ja volim raditi takve 'izlete' jer osmijeh je lijek za sve - rekao je ranije.

Posebni recept za uspješni brak nema.

- Nema tu nekih tajni. Brak je, pogotovo, u današnje vrijeme ozbiljan pothvat. Ozbiljna borba. Mogu reći i posao na kojem moraš raditi non-stop. Praviti kompromise, razgovarati, ali prije svega voljeti - kaže nam Ćetković.

Nije perfekcionist, ali...

Njihov svijet 2010. i 2012. upotpunile su kćeri Lola i Mila, koje je par posvojio u jednome crnogorskome domu za nezbrinutu djecu.

- Djevojke su super. Rastu, ulaze u pubertet. Ja sam sad tu u manjini. Tri na jedan. Čak smo nabavili pudlu, za koju sam inzistirao da bude muško, da mi popravi prosjek, ali i on me izdao - šali se Sergej.

Provode zajedno vrijeme kad god pjevač ima vremena. Trenutačno ima pune ruke posla. Radi na novom, sedmom albumu. Stalno se preslušava. Nešto dodaje, oduzima, iako se ne smatra perfekcionistom.

- Stalno mi nešto nedostaje - priznaje.

'Veliki je Massimo i bit će dok je svijeta'

Posebnih rituala prije koncerata nema.

- Netko se voli osamiti, ali ja volim da su ljudi oko mene. Najteži je dok ne izađeš na pozornicu. Kasnije je sve okej. Pozornica je prostor u kojem se snalazim - govori.

O tremi i sceni često je znao pričati s neprežaljenim Massimom Savićem, koji nas je napustio 23. prosinca 2022. nakon teške bitke s karcinomom.

- Veliki je Massimo i bit će tu dok je svijeta. Volio sam taj njegov dječački osmijeh i nevjerojatno koliko ljudi znam koji su naricani, ali malo njih ne može se mjeriti s Massimom. Njegova svaka riječ imala je smisla. Mi svi možemo pričati do jutra, ali pitanje je tko će nas čuti.

Fasciniran Oliverom

Obožavao je i Olivera Dragojević, koji mu je i dan danas uzor. Fasciniran je lakoćom koju je donosio, njegovom jednostavnošću. Kako ga je zamišljao u ranijim danima, takav je bio i kad ga je upoznao prije desetak godina na Runjićevim Večerima.

- Kao njegov veliki fan, koji je učio od njega i rastao na njegovoj muzici, vidio sam ga tamo za šankom. Stajao sam kao ukipljen. Htio sam mu prići, tražiti ga autogram i fotografirati se s njime. Vidio me krajičkom oka i zvao: 'Dođi mali, jesi ti onaj visoki iz Crne Gore, što lijepo pjeva', pitao me. Rekao sam ja sam, a on mi je rekao da mu priđem i da me žene vole slušati. Tu mi je pokazao koliko je jednostavan i veliki - prisjeća se.

Posljednjih nekoliko mjeseci ne prestaje se pisati i pričati o Aleksandri Prijović. Srpskoj pjevačici koja je rasprodala čak četiri koncerata u zagrebačkoj Areni početkom prosinca i najavila peti. S obzirom na to da ju je imao prilike ranije upoznati, ima same riječi hvale.

- Aleksandru poznajem osobno. Ona je jedna jako pristojna i kulturna djevojka koja je na sceni kao na poslu. Družili smo se na nekim promocijama - prisjeća se.

Njezine koncerte u zagrebačkoj Areni ne smatra fenomenom. Usporedio ih je sa svojim nastupima u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

- Imao sam koncert u Areni 2010. pa onda 2013. Kad razgovaramo o koncertima generalno i koncertnim prostorima, ja sam netko tko je imao 3-4 koncerta u Lisinskom. I sad napraviti jedan koncert u Lisinskom mnogo znači. Kad netko napuni 5 arena zaredom, time se otvorilo sve što nam je posljednjih nekoliko godina bilo zabranjeno zbog korone - zaključuje.