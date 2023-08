Sergej Ćetković zapjevao je u Primoštenu, a onda se prisjetio teškog trenutka: 'Vjera me drži'

Crnogorski pjevač Sergej Ćetković (47) nastupio je ovog vikenda na vidikovcu kod Primoštena, a ni ovog puta nije krio koliko mu je Dalmacija draga.

- Dogodila se onako neka lijepa kemija i to traje već godinama. Ja koristim svaku priliku da kažem Dalmaciji veliko hvala na svemu što rade za mene. I trudim se naravno da to opravdam i kroz koncert i kroz muziku - rekao je Sergej za IN Magazin.

Foto: David K. - Foto Luigi Opatija

Sergej se također prisjetio vjerojatno najtežeg trenutka, onog kada su mu 2021. od posljedica koronavirusa preminula oba roditelja.

- Dugo sam bio zbunjen, ono poražen jer nisam mogao ništa uraditi i onda jednostavno shvatiš da neke stvari jednostavno ne možeš promijeniti. I ono što me generalno spasilo i što me drži mirnim u nekom smislu je vjera i nada da su sada negdje na nekom drugom i boljem mjestu. Svi smo mi generalno tu u nekom prolazu i jednog dana ćemo se svi sresti tamo gore gdje je puno ljepše i ugodnije - rekao je glazbenik.

Foto: Instagram/orijent

Otkrio je da mu je snagu u najtežim trenutcima dao Bog, a uz njega je bila i supruga Kristina s kojom je u braku već 24 godine. Kristina inače ima vlastiti gastro kanal.

- Evo kao što vidite trbuh uvlačim non stop. Teretana ne pomaže jer ona non stop kuha, jako dobro kuha i zbog toga stalno moramo probati sve te delicije kako kažu. Trudim se voditi računa o liniji, borim se - rekao je kroz smijeh.