Talijan Patrizio oduševio Maju, ona mu je poručila: 'Volim te'

Četvrta audicijska epizoda 'Supertalenta' donosi novu dozu emocija, iznenađenja i nastupa koji će pokazati da pravi talent ne poznaje granice. Večeras će se žiriju i gledateljima predstaviti 11 novih natjecatelja – od uličnih glazbenika i beatboxera do plesača, pjevača i svirača, a svaki od njih dolazi s ciljem prolaska u idući krug natjecanja.

Foto: Nova Tv

Prvi kandidat večeri bio je ulični pjevač Steve Lin s korijenima iz Tajvana, koji danas svira, uči jezike i putuje Balkanom. Za žiri i publiku Supertalenta izveo je kombinaciju hrvatskih megahitova poput 'Cesarice', 'Sve još miriše na nju', 'Za dobra stara vremena' i 'Što to bješe ljubav'.

Foto: Nova TV

Njegov topli nastup i priča o životu punom putovanja dirnuli su publiku i žiri. Martina je nakon nastupa istaknula da je njegov izbor pjesama bio 'neobičan, ali zanimljiv'.

Spektakl večeri priredio je Patrizio Ratto iz Italije, koji je spojio klasičnu glazbu i ples.

Foto: NOVA TV

Njegova točka započela je sviranjem klavira, a publiku je iznenadio prelaskom u dinamičnu plesnu točku, izazvavši oduševljenje cijelog studija.

Foto: Nova TV

- Što je ovo bilo? Nikad ovo nisam rekla, nikad, a ovdje sam osam godina, ali po prvi put ću reći – volim te - poručila mu je Maja i pridružila mu se na pozornici, a Martina je dodala: 'Ovo je bio lijepi preokret i razlog zbog kojeg si i došao. Sjajan si pijanist, a svirati klavir i plesati na ovaj način čini te jedinstvenim'.

Atmosferu u studiju podignuo je Filipinac s hrvatskom adresom Micael Malagayo, beatboxer koji je svojom preciznošću i ritmom oduševio sve prisutne.

Foto: NOVA TV

- Točka je počela tako što ste nam odvojili sve zvukove i predstavili jednog po jednog i napravili ste dobar show - rekao mu je Fabijan, a Martina se nadovezala: 'Ovo za mene nije bio samo dobar beatboxing, već pričanje priče u kojoj smo vidjeli razne vrste emocija'.

U emisiju se vratio i Dragan Barić, povratnik iz prošle sezone, koji je ponovno odlučio izvesti svoju autorsku pjesmu. Iako je na pozornicu donio prepoznatljivu energiju, njegov nastup izazvao je podijeljene reakcije žirija i publike.

Foto: NOVA TV

- Meni su jako zanimljive riječi. Nisam ih sve mogao čuti, ali dosta su životopisne, geografske i životne. Kad sad pogledam na prošlu godinu, prebrzo smo vas odrezali. Nije to bilo za prolaz, ali ovo je nama dobra lekcija da nekad treba pustiti da se dobre stvari razviju - poručio mu je Davor, a Dragan je još jednom pokazao želju da se dokaže, iako njegova izvedba ni ovaj put nije uspjela ostvariti prolazak dalje.