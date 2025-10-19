Obavijesti

Show

Komentari 1
'SUPERTALENT'

Talijan Patrizio oduševio Maju, ona mu je poručila: 'Volim te'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Talijan Patrizio oduševio Maju, ona mu je poručila: 'Volim te'
Foto: Nova TV

Večeras se žiriju i gledateljima predstavlja 11 novih natjecatelja – od uličnih glazbenika i beatboxera do plesača, pjevača i svirača, a svaki od njih dolazi s ciljem prolaska u idući krug natjecanja

Četvrta audicijska epizoda 'Supertalenta' donosi novu dozu emocija, iznenađenja i nastupa koji će pokazati da pravi talent ne poznaje granice. Večeras će se žiriju i gledateljima predstaviti 11 novih natjecatelja – od uličnih glazbenika i beatboxera do plesača, pjevača i svirača, a svaki od njih dolazi s ciljem prolaska u idući krug natjecanja.

Foto: Nova Tv

Prvi kandidat večeri bio je ulični pjevač Steve Lin s korijenima iz Tajvana, koji danas svira, uči jezike i putuje Balkanom. Za žiri i publiku Supertalenta izveo je kombinaciju hrvatskih megahitova poput 'Cesarice', 'Sve još miriše na nju', 'Za dobra stara vremena' i 'Što to bješe ljubav'.

Foto: Nova TV

Njegov topli nastup i priča o životu punom putovanja dirnuli su publiku i žiri. Martina je nakon nastupa istaknula da je njegov izbor pjesama bio 'neobičan, ali zanimljiv'. 

Spektakl večeri priredio je Patrizio Ratto iz Italije, koji je spojio klasičnu glazbu i ples. 

Foto: NOVA TV

Njegova točka započela je sviranjem klavira, a publiku je iznenadio prelaskom u dinamičnu plesnu točku, izazvavši oduševljenje cijelog studija. 

Foto: Nova TV

- Što je ovo bilo? Nikad ovo nisam rekla, nikad, a ovdje sam osam godina, ali po prvi put ću reći – volim te - poručila mu je Maja i pridružila mu se na pozornici, a Martina je dodala: 'Ovo je bio lijepi preokret i razlog zbog kojeg si i došao. Sjajan si pijanist, a svirati klavir i plesati na ovaj način čini te jedinstvenim'.

Atmosferu u studiju podignuo je Filipinac s hrvatskom adresom Micael Malagayo, beatboxer koji je svojom preciznošću i ritmom oduševio sve prisutne.

Foto: NOVA TV

- Točka je počela tako što ste nam odvojili sve zvukove i predstavili jednog po jednog i napravili ste dobar show - rekao mu je Fabijan, a Martina se nadovezala: 'Ovo za mene nije bio samo dobar beatboxing, već pričanje priče u kojoj smo vidjeli razne vrste emocija'.

U emisiju se vratio i Dragan Barić, povratnik iz prošle sezone, koji je ponovno odlučio izvesti svoju autorsku pjesmu. Iako je na pozornicu donio prepoznatljivu energiju, njegov nastup izazvao je podijeljene reakcije žirija i publike.

Foto: NOVA TV

- Meni su jako zanimljive riječi. Nisam ih sve mogao čuti, ali dosta su životopisne, geografske i životne. Kad sad pogledam na prošlu godinu, prebrzo smo vas odrezali. Nije to bilo za prolaz, ali ovo je nama dobra lekcija da nekad treba pustiti da se dobre stvari razviju - poručio mu je Davor, a Dragan je još jednom pokazao želju da se dokaže, iako njegova izvedba ni ovaj put nije uspjela ostvariti prolazak dalje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Kao da su od iste majke! Ovi slavni imaju svoje 'dupliće', možete li ih vi razlikovati?
ČEK, TO NIJE ISTA OSOBA?!

FOTO Kao da su od iste majke! Ovi slavni imaju svoje 'dupliće', možete li ih vi razlikovati?

Matt Damon i Mark Wahlberg, Carla Bruni i Bella Hadid, Javier Bardem i Jeffrey Dean Morgan, samo su neki od poznatih lica koje mnogi često zamijene, a osim publike, griješe i drugi poznati pa čak i paparazzi...
Maja Šuput zapjevala kao Brena s Miroslavom Ilićem u Areni
'JEDAN DAN ŽIVOTA'

Maja Šuput zapjevala kao Brena s Miroslavom Ilićem u Areni

Pjevačica je odjenula crnu pripijenu haljinu u kojoj je istaknula svoje obline. U backstageu je bila sa svojim prijateljem, stilistom Markom Grubnićem
FOTO Maja Šuput objavila fotke s Ilićevog koncerta. Uz nju je bio i Šime: 'Bilo je fantastično!'
BILA GOŠĆA U ARENI

FOTO Maja Šuput objavila fotke s Ilićevog koncerta. Uz nju je bio i Šime: 'Bilo je fantastično!'

Energična pjevačica u subotu je pjevala na dva koncerta u jednoj večeri. Najprije se kao gošća pridružila Miroslavu Iliću u Areni u Zagrebu, a uz nju je bio i Šime Elez. Zatim je zapalila atmosferu i na Oktobeer Festu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025